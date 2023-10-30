王建新

古丝绸之路是人类共有的历史文化遗产，共建“一带一路”倡议是对这一历史文化遗产所承载的人文精神的继承和弘扬。习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中指出：“提出这一倡议的初心，是借鉴古丝绸之路，以互联互通为主线，同各国加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台。”10年来，“一带一路”国际合作从无到有、成果丰硕，与共建“一带一路”相关的学术研究也深入展开。面向未来，推动共建“一带一路”实现更高质量、更高水平新发展，需要把对“一带一路”共建国家历史、文化、社会等的研究推向深入，其中一个重要方面是不断拓展古丝绸之路考古研究深度和广度。

历史上，古丝绸之路促进了欧亚大陆各国互联互通，推动了东西方文明交流互鉴，创造了相关区域的发展与繁荣。古丝绸之路研究是国际学术界共同关注的重要领域，丝绸之路的概念就是西方学者在19世纪提出来的。100多年来，西方学术界对古丝绸之路地理、历史和考古的研究持续不断，积累了大量研究资料和学术成果，在这一研究领域具有一定的话语权。20世纪上半叶，以黄文弼教授为代表的中国学者开始进行古丝绸之路考古研究，在甘肃、新疆等地区开展了持续多年的考古调查与发掘工作，取得了一批重要成果。但是，也要看到，中国学者的古丝绸之路考古研究主要以国内为重点，其研究深度和广度仍需进一步拓展。

文明交流是双向的，古丝绸之路是欧亚大陆东方和西方文明交往互动的大通道，因此，这一领域的研究不能只有西方视角，还必须有东方视角。只有这样，人们对古丝绸之路的认识才是真实全面的。进入新世纪后，特别是共建“一带一路”倡议提出以来，我国一些学术机构和学者走出国门，在中亚、西亚、南亚、北亚、非洲等地区开展了古丝绸之路的沙漠绿洲之路、草原丝绸之路、南方丝绸之路、海上丝绸之路等相关考古研究工作。10年来，中国在17个共建“一带一路”国家实施33项联合考古工作，取得古丝绸之路研究的重要进展和突破，发出了古丝绸之路考古研究的中国声音。

面向未来，不断拓展古丝绸之路考古研究深度和广度，要依托中国古代文献2000多年来对古丝绸之路历史连续不断的记载，认真做好“一带一路”共建国家的联合考古工作，真正用中国话语阐释古丝绸之路的历史。一要坚持目标导向和问题导向。我们的古丝绸之路研究要有明确的学术目标，在全面了解已有研究资料和学术成果的基础上，锚定古丝绸之路历史及其考古研究中的重大学术课题，关注共建“一带一路”中急需解决的现实问题，通过坚持不懈的考古工作获取第一手资料，不断取得能够填补研究空白、纠正偏见和谬误的重大研究成果，为推动共建“一带一路”高质量发展提供学术支撑。二要加强研究队伍建设。习近平总书记指出：“要积极培养壮大考古队伍，让更多年轻人热爱、投身考古事业，让考古事业后继有人、人才辈出。”开展古丝绸之路考古研究，需要源源不断培养一大批有国际视野和国际工作能力、能够掌握多国语言、能够深入研究和了解“一带一路”共建国家历史和现状的专家学者。这支队伍既要能“读万卷书”，全面收集和了解古丝绸之路研究的已有资料和成果；也要能“行万里路”，走出国门，深入了解共建国家的资源与环境、历史与现状，向世界讲好共建“一带一路”故事。三要加强交流合作。古丝绸之路是人类共有的历史文化遗产，不断拓展丝路考古研究深度和广度，需要同共建国家加强交流合作。比如，在联合考古中坚持研究资料和研究成果共享，形成共同发展的多赢局面，夯实长远合作的基础；对古丝绸之路各条路线的遗产构成和分布开展全面系统的调查研究，以负责任的态度做好遗产保护工作，积极分享我国大遗址考古、大遗址保护工作的理念和实践经验，促进和协助“一带一路”共建国家做好遗产保护工作。

（作者为西北大学文化遗产学院教授）

《 人民日报 》（ 2023年10月30日 13 版）

(责编：李依环、李昉)