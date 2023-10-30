原标题：江苏：“揭榜挂帅”推动国产科学仪器开发

工欲善其事，必先利其器。企业研发科学仪器遇到难题怎么办？科学仪器开发周期长投入大，如何化解资金难题？10月27日，在南京航空航天大学举行的2023年“揭榜挂帅”技术转移品牌活动科学仪器专场中，江苏省首次在国内采用“揭榜挂帅”方式，推进高校院所与企业加强国产科学仪器供需合作。

科学仪器是工业生产的“倍增器”，也是科学研究的“先行官”，更是先进制造的“急先锋”。据不完全统计，诺贝尔自然科学类奖项中，74.6%的化学奖和90%的生理学或医学奖的成果都是借助各种先进仪器完成的。

本次活动围绕生物医药、电子信息、先进制造等领域，面向江苏省征集发布高校院所和企业关于国产科学仪器研发需求和成果超60项。博睿康科技（常州）股份有限公司、苏州纽迈分析仪器股份有限公司（以下简称“纽迈公司”）等进行了需求路演，总意向投入金额近7000万元。

“我们所研发的磁共振设备可用于材料、能源、食品等领域，比如可以检测高分子材料的变温性能，但是受限于传感器，目前最高检测温度只有200摄氏度。我们希望能有高校院所揭榜攻关，帮助提升国产科学仪器性能。”纽迈公司技术部经理石志东说。

博睿康科技（常州）股份有限公司拿出6000万元，向全社会征集数字脑电图机的相关技术。“我们希望借助智慧诊疗提升癫痫诊疗技术，比如癫痫术中脑功能区快速定位，建立癫痫脑电图数据库，研究智慧诊疗算法等。”该公司产品经理齐越告诉记者。

为了解决科学仪器研发的资金难题，江苏银行现场发布了技术“交易贷”科技金融产品升级方案，尤其是重点推出服务于国产科学仪器的“仪器贷”产品，进一步支持科学仪器国产化研发与应用，推动科学仪器向社会开放共享，有效解决科学仪器研发企业资金需求。

“大批量生产工业检测仪器对资金需求量比较大，我们非常希望得到信贷支持，助力研制准确可靠的仪器产品。” 纽迈公司目前正在扩大工业检测仪器产能，石志东对“仪器贷”充满了期待。

在当天的活动上，东南大学、南京理工大学等高校院所发布相关研发成果。6家高校院所与企业分别达成合作意向并现场签约，签约总金额逾2000万元。

南京航空航天大学副校长黄志球表示，学校将紧密围绕新型工业化的战略需求，不断提升产教融合发展能力、核心技术研发能力、先进生产制造能力、人才自主培养能力，组建更多创新联合体和共同体，提升高端国产化仪器设备自主研发能力，推进国产科学仪器的自主可控，助力高水平科技自立自强。（记者 张晔 实习生 张宇昕）

(责编：李昉、李依环)