本报记者 孙亚慧

新中国成立后，欧美同学会积极响应国家号召，动员海外学人回国投身社会主义建设事业。改革开放以来，欧美同学会大力实施“报国计划”，成为致力于中国特色社会主义建设事业的群众团体。2003年，在欧美同学会成立90周年时，经中共中央批准，欧美同学会增冠“中国留学人员联谊会”会名，将联系对象扩展为全世界的中国留学生，成为影响更加广泛的人民团体。

图为欧美同学会现存最早的1914年组织会员录。

欧美同学会官网图片

日落时分，菖蒲河静静流淌，两岸树丛摇曳，投映于碧波之中。河畔北侧，一座富有古典风格的院落矗立于此，见证时空流转，四季更迭。

这里是北京市东城区南河沿大街111号，欧美同学会会址所在地。1913年10月，欧美同学会在北京诞生，顾维钧、周诒春、詹天佑、蔡元培等知名海归成为创立者和早期会员。而今，欧美同学会历经110周年，已拥有会员近30万人，与主要留学国家的100多个海外留学人员团体建立密切联系。

10月21日，习近平总书记向欧美同学会成立110周年致贺信，充分肯定了欧美同学会作出的积极贡献，深刻阐明了欧美同学会的使命任务，对广大留学人员提出殷切期望，为做好新时代留学人员工作提供了根本遵循。近日，欧美同学会举行座谈会，邀请百余位留学人员分享留学故事。与会代表纷纷表示，要将个人梦想融入强国建设、民族复兴的宏伟事业中，让留学报国旗帜代代相传，在新时代新征程上书写人生华章。

投身强国复兴伟业

百余年的留学史，是一部“索我理想之中华”的奋斗史，一批又一批仁人志士出国留学、回国服务，大批归国人员投身中国共产党领导的伟大事业，在中国革命、建设、改革的历史画卷中写下了极为动人和精彩的篇章。

“我深切感受到作为一名留学人员身上肩负的责任。”欧美同学会副会长、中国科技大学常务副校长潘建伟说。就在不久前，中科大潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建255个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新光量子信息技术世界纪录。潘建伟表示，在新的时代背景下，中国要实现高水平科技自立自强，对留学人员提出了新的要求。

中国科学院院士、中华医学会副会长高福一直关注医学和公共卫生领域的前沿发展，他认为，留学人员在国际交往中有优势，应在各自领域加强同国际机构的交流合作，将民间外交的作用落到实处。

“2017年，习近平主席曾回信勉励莫斯科大学中国留学生，信中说，‘青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。’这让留学人员倍感温暖，更激励大家将所学所专奉献给祖国和人民。”欧美同学会海外理事、俄罗斯中国国际学校校长吴昊说。座谈会后，吴昊即将返回莫斯科，他表示，将在俄罗斯推动开展更多中俄人文交流活动，讲好中国故事，传播好中国声音。

做好中外交流新桥梁

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。留学人员是推动中外文明交流互鉴的积极支持者和促进者。欧美同学会副会长、教育部原副部长刘利民认为，留学生群体既熟悉中国文化也了解留学地，可以在国际交往中发挥更大作用。

“我们会充分利用好学联平台，在服务广大留学人员的同时，全面提升自我综合能力。”全荷学联主席、格罗宁根大学博士陈榆说，自己将牢记促进中外人文交流的重要使命，组织开展更多跨国度、跨学科的学术文化活动，让可信、可爱、可敬的中国形象更加真实可感。

西班牙（中国）人文社科学者学人联合会主席段炼毕业于卡米亚斯主教大学，获法学博士学位。他认为，如今越来越多的中国企业走出国门，迈向国际市场，但在此过程中，语言沟通不畅、对当地法律缺乏了解等问题时有发生，段炼希望能与更多涉外法律专业相关的留学人员一道，为中企提供服务，帮助他们更好“走出去”。

前不久，中国驻瑞士大使馆和旅瑞留学生及华侨华人共同在伯尔尼举办“遇见中国”文化活动，吸引不少当地民众参与。苏黎世学联主席李许雯佳认为，海外民众对中国文化的兴趣日益浓厚，留学生应成为展示中国形象的一扇窗户。“我们会继续展现当代中国留学生风采，增进中瑞学生友谊，更好展现中国历史和文化。”

(责编：李依环、李昉)