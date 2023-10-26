原标题：技能人才发展生态迎来历史性变革

以技能成才、技能报国为主题的第二届全国技能大赛日前成功举办。这是新中国成立以来，赛事规格最高、竞赛项目最多、参赛规模最大、技能水平最高、影响范围最广的综合性国家职业技能赛事，受到全社会广泛关注。近年来，随着世界技能大赛理念的普及，中国特色职业技能竞赛体系的构建以及各级各类技能竞赛的广泛开展，一轮崇尚技能的热潮正在蓬勃兴起，重学历轻技能的社会观念，正逐步得到改变。技能日益成为青年人追捧的社会时尚，技能人才发展的生态环境正发生历史性变革。

技能是人类改造世界、创造历史的一种必备能力，与科学技术一样，伴随人类世代传承、生生不息。不断提升、改进、弘扬技能，是人类进步的永恒主题，是人类永续发展的必然。在世界面临百年未有之大变局，中华民族致力于伟大复兴的今天，技能已成为实现高质量发展不可或缺的重要力量。

技能人才是技能的承载和传承者，是技能的实践者和创新者，是中国制造、中国创造的重要主体。培养和造就适应科技进步、时代发展的技能人才，建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的技能劳动者队伍，是实现中国式现代化的必要条件。振兴技能、发展技能、弘扬技能，形成有利于技能人才发展的生态系统和环境，是技能人才队伍成长壮大的关键。

一个社会群体的发展壮大，离不开适合其发展的社会生态。在华夏文明的浩瀚长河中，历代能工巧匠凭借非凡的智慧和灵巧的双手创造出无数瑰宝，赢得世界的广泛赞誉。进入现代社会，更需要打造崇尚技能、有利于工匠成长的社会生态，弘扬追求卓越、精益求精的创新精神，培养出更多高素质技能人才和大国工匠。

进入21世纪，高技能人才纳入国家人才队伍。特别是党的十八大以来，党和国家高度重视技能人才队伍建设，将其提升到前所未有的高度，先后出台了《关于深化人才发展体制机制改革的意见》《新时期产业工人队伍建设改革方案》《关于提高技术工人待遇的意见》《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》等一系列政策措施，聚焦突出问题，加强顶层设计，深化体制机制改革，一些历史难题取得重大突破。

劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。要健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。要在全社会弘扬精益求精的工匠精神，激励广大青年走技能成才、技能报国之路。党的二十大报告提出“深入实施人才强国战略”，并将大国工匠、高技能人才纳入国家战略人才力量。2022年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，明确了今后一个时期推进高技能人才队伍建设的指导思想和目标任务，围绕培养、使用、评价、激励等环节提出了一系列政策举措。

随着各项政策措施落地落细，技能人才体制机制改革进一步深化，中国特色技能竞赛体系、终身职业技能培训制度、“新八级工”职业技能等级制度、现代技工培养体系等一系列重大制度不断建立和完善，形成了强有力的制度环境，有效推动了技能社会的形成。技能与技能人才的地位和价值在全社会得到广泛认可和尊重，技能成才、技能报国正在成为越来越多青年人的职业选择和毕生追求。

技能人才发展生态的历史性变革，或许是21世纪中国社会最为深刻的变化之一，既是国家迈入现代化必须经历的过程和必由之路，也是社会主义现代文明的重要标志。随之而来，全社会的职业观、就业观，乃至人们的价值观，都将发生深刻变化。我们相信，有了数以亿计的高素质技能劳动者，中国制造、中国创造将进一步享誉世界。

（作者：崔秋立，系中国职工教育和职业培训协会学术委员会副主任）

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