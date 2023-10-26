原标题：发出深海邀约 引来八方英才

10月19日，2023青岛国际人才创新创业周（以下简称人才周）暨第二十三届中国青岛蓝色经济国际人才暨产学研合作洽谈会（以下简称“蓝洽会”）在山东青岛西海岸新区拉开帷幕。

“青岛生态宜居、开放包容、产业兴旺，创新氛围浓厚。今天的青岛比以往任何时候都更加渴求人才，也比以往任何时候都更能成就人才、服务人才。”在活动开幕式上，青岛市委常委、组织部部长于玉向高层次人才发出了“聚青留青”的诚挚邀请。

发力“张榜求贤”

本届活动聚焦轨道交通装备、人工智能等青岛市24条重点产业链，征集并发布了173家重点企事业单位的3415个高层次人才需求。活动当天，还开展了现场招聘，不少用人单位不吝重金聘请急需紧缺人才。优厚待遇展现出用人单位“引凤来栖”的真心诚意，释放了青岛尚贤爱才的强烈信号。

今年，山东省研究确定了16市党委书记人才工作项目，青岛的选题正是“海洋”。“青岛海洋经济发展前景广阔，拥有世界一流的海洋科研机构和产业集群，深海探测、海水淡化等众多领域产学研一体化发展，为海洋人才提供了广袤的发展空间和丰富的资源平台。”活动开幕式上，中国工程院院士、中国水产科学研究院生物技术领域首席科学家陈松林发出“深蓝之约”，邀请海洋人才相聚青岛。

锚定“产才融合”

自今年年初开始，青岛围绕重点领域人才引进及科研项目合作需求，常态化开展需求征集，并通过线上平台即时对接，促成了一大批项目签约落地。

活动开幕式上，涉及现代海洋、新一代信息技术等领域的8个重点项目集中签约。这些项目的落地将推动青岛创新链与产业链进一步贯通融合。

除现场集中签约的重点项目外，本次活动聚焦各行业领域关键技术和亟待创新突破的“卡脖子”难题，邀请来自海洋船舶、生物医药等重点领域的80名高层次人才携科研项目在分会场设展推介，助力优秀人才、项目寻找“婆家”。

“下一步，我们将更加注重人才的集聚和项目的落地，力争办好一次会，集聚一批人才，落地一批项目，助推青岛国际化创新型城市建设的步伐。”青岛市人力资源和社会保障局副局长刘传华介绍。

实施“人才强青”

“一开始我并不确定自己会不会留在青岛，现在我相信青岛不会亏待人才。”“蓝洽会”现场，参加完项目签约的匡相林告诉记者，自己留在青岛的想法愈发坚定了。

匡相林因一场创新创业大赛与青岛结缘。“青岛对高层次人才的服务无微不至。创业过程中，青岛西海岸新区为我们提供了公司注册、办公地点、团队组建等多方面的支持，解决了我们的后顾之忧。”匡相林告诉记者。

近年来，青岛积极完善人才顶层设计，实施“人才强青”计划，构建从高端人才到青年人才、从引进培养到服务保障，涵盖各个层次、贯穿各个环节的人才政策体系。

“我们对新引进、新培养的顶尖人才，给予500万元补助；对国家级人才，国家、省和市的三级叠加补助最高可达1000万元；特别是对具有战略性、引领性作用和成长性、稀缺性特点的人才项目，我们还可以紧贴需求，‘量身定制’人才政策。”于玉说。

记者了解到，为解决人才在创新创业过程中面临的融资难、融资贵等问题，青岛研究出台了人才金融赋能政策。聚焦初创期、种子期项目设立1亿元“人才金”，以股权投资方式助力200多个人才项目快速发展；聚焦成长期项目提供“人才贷”，以信用担保方式提供最高5000万元资金支持；聚焦成熟期项目打造“人才板”，强化人才项目资本市场支持……这些措施，使得拥有产业和科研集群优势的青岛，成为越来越多优秀人才的心仪之地。

数据显示，目前青岛人才总量达271万人，连续4年入选“中国最佳引才城市”，连续11年入选“外国专家眼中最具吸引力中国城市”。（宋迎迎 张瑞平 解春慧）

(责编：李依环、熊旭)