原标题：废鸡毛可制燃料电池膜

家禽产业每年约有4000万吨废弃鸡毛被焚烧，这不仅会释放大量二氧化碳，还会产生二氧化硫等有毒气体。日前，瑞士苏黎世联邦理工学院和新加坡南洋理工大学的研究人员表示，他们正在研究一项利用废弃鸡毛使燃料电池更具成本效益和可持续性的技术。

研究人员从鸡毛中提取角蛋白，并将其转化为被称为淀粉样纤维的超细纤维。这些角蛋白纤维可用于燃料电池的膜中。

燃料电池利用氢气和氧气产生无二氧化碳的电能，仅释放热量和水，未来可作为一种可持续的能源发挥重要作用。每个燃料电池的核心都有一层半透膜，它允许质子通过，但会阻止电子，迫使它们通过外部电路，从阳极流向阴极，从而产生电流。

在传统的燃料电池中，这些膜都是使用有毒的化学物质制造的，这些化学物质价格昂贵且不会在环境中分解。研究团队新开发的膜主要由生物角蛋白组成，这种生物角蛋白对环境友好，可以大量获得，比如鸡毛中90%是角蛋白，在实验室制造的膜已经比传统膜便宜了约三分之二。

研究人员表示，这种新膜不仅可以用于燃料电池，还可以用于水的分解。在电解过程中，直流电通过水，导致氧气在阳极上形成，而氢气在阴极上逸出。纯水的导电性不足以完成此过程，通常需要添加酸。然而，这种新膜对质子是可渗透的，因此即使在纯水中，也能使粒子在阳极和阴极之间迁移。

下一步，研究人员将探索角蛋白膜的稳定性和耐用性，并在必要时进行改进。（记者张佳欣）

(责编：李依环、熊旭)