原标题：聚高技能人才之力 筑高质量发展之基

为期4天的第二届全国技能大赛近日落下帷幕，所有109个比赛项目，均服务于实体经济，近四成属于先进制造业项目，近三成属于战略性新兴产业项目。全国技能大赛的参赛选手，既有企业生产一线的工人，也有来自技工院校、职业院校的师生。

党的二十大报告提出，加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。技能人才在赛场上脱颖而出，既凸显出我国经济迈向高质量发展的坚实步伐，又为我国通过培养合格技能人才破解就业矛盾指引了方向。

1.大赛竞技场成为高质量发展“风向标”

虽然第二届全国技能大赛历时只有短短4天，但通过扫描赛场，可以看到新时代新征程职业发展的新趋势和从业人员新风采。

与首届大赛相比，第二届全国技能大赛增加了20个新职业和数字技术技能类赛项，包括人工智能训练、互联网营销、全媒体运营、服务机器人应用技术等。109个比赛项目中，近四成属于先进制造业项目，近三成属于战略性新兴产业项目。在赛场上，物联网安装调试赛项吸引了众多观众的目光。

“这一赛项考察选手对物联网基础应用场景搭建和调试、安装的能力。”该赛项现场技术保障人员徐鹏介绍，随着我国物联网产业发展日趋完善，对相关岗位人才的能力要求也在不断提升。选手需要利用相关设备完成在智慧农业、智慧家居、智慧工厂等场景中搭建物联网系统的任务要求。

数据显示，2022年，我国以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的“三新”经济增加值为210084亿元，比2021年增长6.5%，比同期国内生产总值（GDP）现价增速高1.2个百分点，由此催生出的新职业也成为求职者的新选择。

“当今社会正在经历新一轮的科技革命与产业变革，不断塑造着新的生产力需求。”复旦大学中国研究院副研究员刘典表示，新职业的兴起，是时代发展的必然产物。以数字产业为例，从供给看，随着数字中国建设的推进，数字安全工程技术人员、人工智能工程技术人员、信息安全测试员等职业就是伴随着新经济业态的需求而兴起的新职业，成为数字经济时代的新生力量。这些力量为经济的高质量发展带来转型升级的空间，让新兴产业活跃起来，成为新的经济增长点，也为新职业打开无限可能。从需求看，新经济的发展创造了人民群众对更多细分产业的新需求，研学旅行指导师、无人机驾驶员、网约配送员、家庭教育指导师等职业应运而生，成为服务于人们对于美好生活追求的新职业。

回到赛场上，我们也看到花艺、美发、烘焙等服务业不断走向多元化、专业化，整理收纳师等一些新职业新工种不断出现，凸显中国经济高质量发展的坚实步伐。

2022年，《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》将“整理收纳师”正式纳入居民服务人员职业类目中。在本届大赛中，湖北幼儿师范高等专科学校现代家政服务与管理专业副教授罗欣作为选手参加了家政服务（整理收纳）项目的比赛。“整理收纳师是新职业工种，市场需求很大，学校开设的相关专业今年迎来了第一批毕业生，实现了100%就业。”

“新职业的背后是新业态的支撑，体现出中国经济高质量发展正迈出坚实步伐，同时也意味着发展的新机遇和就业的新空间，这对于增强新职业从业人员的社会认同、促进就业创业具有重要意义。”第二届全国技能大赛执委会技术保障工作部副部长李战强说。

“只有提升人力资本投入，才能提升全要素生产率，教育、科技、人才协同发展才能更有效地释放创新驱动的能量。”中国劳动学会会长杨志明说。技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量，高技能人才是技能人才队伍的核心骨干，对于提高核心竞争力，增强国家科技创新能力具有重要意义。

2.技能人才助力破解结构性就业矛盾

位于江苏省靖江市季市镇的大中电机，是一家综合性电机制造企业，去年因扩产能和拓市场，企业技能人才出现短缺。“目前只招到了一部分人员，缺口还很大。”该公司人事专员表示，她们还在想办法招工，以满足公司发展需要。而土生土长的季市人章女士，想在家门口找份工作，但一直找不到合适的。“偏技术的岗位倒是薪资待遇还不错，但自己又没有相关技能。”

一边是招工难，一边是就业难，这是季市镇就业用工市场的一大痛点。今年以来，季市镇以培育技能人才为抓手，全方位开展就业帮扶工作。截至目前，季市镇开展技能培训200余人，其中150人实现了“家门口就业”。如今的章女士找了份嵌线工的工作，“现在每个月的工资不比出门打工挣得少，照顾家里又方便，真的感谢政府开展了培训。”她笑着说。

当前，我国已进入人口发展新常态，虽然人口和劳动力规模依然庞大，但总量呈下降趋势，劳动力大龄化特征明显，并存在供需结构性错配等问题。特别是在制造业一线，普工数量不足，高技能人才的求人倍率长期保持在2以上。面对结构性就业矛盾，尤其是青年就业难题，技能人才相对不足的问题既对劳动力供给提出了新要求，也为青年就业选择提供了新方向。

在西安技师学院，今年毕业生不到1000人，但来了110多家企业招聘，平均1个毕业生有4个岗位等着要。焊接、数控加工、电气自动化等专业的毕业生更是供不应求。人力资源社会保障部职业能力建设司副司长王晓君指出：“正是因为技工院校坚持就业导向，按照市场需求灵活设置专业，同时强化校企合作，培养企业特别是先进制造业最需要的技能人才，才能实现就业率多年保持在96%以上。”

与此同时，随着经济社会发展，尤其是互联网、数字经济等新技术的出现，新职业不断涌现，对劳动力市场供求关系产生深远影响。《2023年新职业发展趋势白皮书》的数据显示，17.5%的年轻人在尝试传统行业以外的新职业，58.5%的年轻人对新职业抱有强烈兴趣。

2019年以来，人社部先后发布了5批共74个新职业，包括互联网营销师、民宿管家、研学旅行指导师、数字孪生应用技术员等，并于2022年收入《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》中。此外，汉服妆造、宠物摄影等各种类型的新业态也为高校毕业生就业提供了新选择。除了人社部发布的新职业，我国还存在着许多尚未收入国家职业分类大典，但从业规模已十分可观的新兴职业。这些新兴职业的出现，代表着各个领域庞大的人才缺口，是人才资源需求结构最直观的体现，为我国稳就业带来新的增长空间。

“新职业的兴起为就业市场注入了新的动力和活力，在推动职业需求和工作方式变革的同时带来了前所未有的新发展空间，也对我国新职业的未来发展提出了新的要求。”刘典表示，随着技术和市场的演进，新兴产业和新的经济模式不断涌现，需要相应的新职业来适应和支持。新职业带来经济结构的调整和优化，促进了经济的转型升级。而经济发展的新要求在带来新职业的同时，又在不断推进形成新的生产力。这种经济需求与新职业形成之间的良性互动进一步促使经济释放出新的动能。这意味着新职业的高质量发展不仅会带动就业以及培训教育行业发展，也会带动经济进一步增长。

3.进一步加大高技能人才培养力度

2022年，中办、国办印发的《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》提出，到“十四五”时期末，技能人才占就业人员的比例达到30%以上，高技能人才占技能人才的比例达到1/3，为新时代加强高技能人才队伍建设指明了方向。

最新数据显示，目前，我国技能人才总量已超2亿人，占就业人员总量26%以上，高技能人才超过6000万人，正朝着“十四五”目标奋力迈进。瞄定这一目标，加强职业技能培训成为全面提升劳动者就业创业能力、缓解技能人才短缺、提高就业质量的重要助力。

这次全国技能大赛的参赛选手中，既有企业生产一线的工人，也有来自技工院校、职业院校的师生。技能大赛不仅是职业教育从业者施展拳脚的平台，更折射出了职业教育发展的新趋势。目前，我国已形成以技师学院为龙头、高级技工学校为骨干、普通技工学校为基础的现代技工教育体系。截至2022年末，全国共有2551所技工院校，在校生达445万余人，每年向社会输送约百万名毕业生。

“此次大赛旨在以赛促训、以赛促培、以赛促建，不断完善技能人才培养、使用、评价、激励机制。”人力资源社会保障部部长王晓萍表示，以职业技能竞赛为引领，健全终身职业技能培训制度，推动技工教育特色发展，打造一支爱岗敬业、规模宏大、结构合理、素质优良的技能劳动者大军，促进高质量充分就业。

近年来，为促进技能人才队伍建设，我国出台了新职业教育法、“新八级工”职业技能等级制度等一系列法律和政策。深入实施高技能人才振兴计划、落实“十四五”职业技能培训规划、开展“技能中国行动”……一批批技能培训计划和行动深入开展。

“这些政策、制度、法律法规对于推动职业教育培训高质量发展、提高劳动者素质，促进就业创业起到巨大的推动作用。”王晓君表示，目前各地都在建立健全高技能人才的各项政策，从培养、使用、评价、激励各个环节加大工作力度，推动技能人才工作整体发展。加强技能人才职业技能等级制度建设，建立“新八级工”职业技能制度，对于健全技能人才成长通道，提高技能人才待遇水平和社会地位必将发挥重大的作用。

王晓君介绍，“技能中国”行动的总体目标是在“十四五”期间加大技能人才培养，力争使技能人才总量增加四千万，达到占就业人员的30%。目前，为了加大“技能中国”行动的组织实施力度，各地不断健全政策措施，组织实施专项培训计划，比如金蓝领计划、高技能领军人才计划等，强力推进高端人才、高端技能人才队伍建设。同时，人力资源社会保障部也先后会同河南、浙江等地签署框架协议，推进部省共建技能强省、技能社会，目的就是为了推动高技能人才实现整体发展。

“我们将加快落实《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，进一步加大高技能人才培养力度，不断完善技能导向的使用制度，不断完善技能人才培养、使用、评价、激励制度，激励更多劳动者特别是青年人走技能成才之路。”王晓君说。

目前，我国技能人才总量已超2亿人，占就业人员总量26%以上；高技能人才超过6000万人。

目前，全国累计建成954个国家级高技能人才培训基地和1196个国家级技能大师工作室。

（邱玥整理）

(责编：李依环、熊旭)