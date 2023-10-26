原标题：苗境珈：“练出戏曲人特有的精气神”

“红花儿姐，绿花儿郎……”莲步轻移，纸扇翻飞。舞台上，俏皮可爱的小花旦吸引了所有人的目光。今年6月，在吉林省“新时代好少年”先进事迹发布活动现场，来自长春市第一实验小学的苗境珈为大家表演了传统京剧选段《卖水·表花》。

尽管这段表演不到5分钟，但苗境珈在她的京剧老师郭红玉的陪伴下早早来到活动现场，一丝不苟地为演出做准备。在苗境珈看来，只有在台上的每一秒都展现出自己最好的状态，才不辜负这门美妙的艺术。

虽然只有12岁，但苗境珈已经是一位有着6年戏龄的“老演员”了。学戏多年，“台上一分钟，台下十年功”的道理深深印刻在苗境珈的心里。

年幼时，苗境珈因为觉得“京剧演员的扮相太美了”，主动向家人提出想学习京剧表演。可没过多久她便切身感受到这种“美”是要付出代价的。

2018年，学习京剧花旦表演半年多的苗境珈迎来了第一次登台表演。她满心期待：自己的舞台梦终于可以实现。画眼、描眉、包头……扮戏的过程有条不紊。突然，老师手中的勒头带在她的脑后一紧，“一双丹凤眼，两弯柳叶眉”立刻就在苗境珈稚气的脸上“吊”了出来。看到自己眉眼的变化，苗境珈十分惊喜。可没过多久，从脑后传来的隐隐疼痛就让她如坐针毡。

“看到她的样子，我特别心疼。”苗境珈的妈妈钱爽说。看着女儿勒头不适，她选择鼓励苗境珈咬牙坚持，因为“每一个戏曲演员都要过这一关”。在苗境珈的父母看来，虽然女儿未来不一定会走职业演员的发展路线，但这是培养她意志品质的生动一课。他们希望女儿除了学会京剧表演的技艺，还能打磨心性，“练出戏曲人特有的精气神”。

苗境珈并没有因为勒头不适而放弃学戏，相反，在那之后的学习中，她更加下苦功。身体韧性较差，她就花更多的时间压腿、拉筋；遇到自己不理解的角色，她就和老师、家长仔细分析人物和剧情；为了更全面地掌握基本功，她还向老师学习了不同行当的剧目。2021年，苗境珈获得了中国少儿戏曲小梅花荟萃个人项目（京昆组）“小梅花”称号。

“每次演出前，小伙伴都喜欢来后台看我化装，我就给他们介绍京剧的头面、道具和服饰。”苗境珈一有机会就热心地给周围的同学、朋友介绍京剧艺术。在她的影响下，周围的许多小朋友也走进了剧场，感受京剧艺术的魅力。

磨炼自己，影响他人。今年8月，苗境珈获评全国“新时代好少年”，她传承和发扬中华优秀传统文化的努力得到了更多人的认可。“京剧这门艺术必在更多像苗境珈一样的‘好少年’身上，绽放青春的光彩。”郭红玉充满期待。（记者 殷泽昊 任爽）

(责编：李依环、熊旭)