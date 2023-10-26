人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

苗境珈：“练出戏曲人特有的精气神”

2023年10月26日08:24 | 来源：光明日报
小字号

原标题：苗境珈：“练出戏曲人特有的精气神”

“红花儿姐，绿花儿郎……”莲步轻移，纸扇翻飞。舞台上，俏皮可爱的小花旦吸引了所有人的目光。今年6月，在吉林省“新时代好少年”先进事迹发布活动现场，来自长春市第一实验小学的苗境珈为大家表演了传统京剧选段《卖水·表花》。

尽管这段表演不到5分钟，但苗境珈在她的京剧老师郭红玉的陪伴下早早来到活动现场，一丝不苟地为演出做准备。在苗境珈看来，只有在台上的每一秒都展现出自己最好的状态，才不辜负这门美妙的艺术。

虽然只有12岁，但苗境珈已经是一位有着6年戏龄的“老演员”了。学戏多年，“台上一分钟，台下十年功”的道理深深印刻在苗境珈的心里。

年幼时，苗境珈因为觉得“京剧演员的扮相太美了”，主动向家人提出想学习京剧表演。可没过多久她便切身感受到这种“美”是要付出代价的。

2018年，学习京剧花旦表演半年多的苗境珈迎来了第一次登台表演。她满心期待：自己的舞台梦终于可以实现。画眼、描眉、包头……扮戏的过程有条不紊。突然，老师手中的勒头带在她的脑后一紧，“一双丹凤眼，两弯柳叶眉”立刻就在苗境珈稚气的脸上“吊”了出来。看到自己眉眼的变化，苗境珈十分惊喜。可没过多久，从脑后传来的隐隐疼痛就让她如坐针毡。

“看到她的样子，我特别心疼。”苗境珈的妈妈钱爽说。看着女儿勒头不适，她选择鼓励苗境珈咬牙坚持，因为“每一个戏曲演员都要过这一关”。在苗境珈的父母看来，虽然女儿未来不一定会走职业演员的发展路线，但这是培养她意志品质的生动一课。他们希望女儿除了学会京剧表演的技艺，还能打磨心性，“练出戏曲人特有的精气神”。

苗境珈并没有因为勒头不适而放弃学戏，相反，在那之后的学习中，她更加下苦功。身体韧性较差，她就花更多的时间压腿、拉筋；遇到自己不理解的角色，她就和老师、家长仔细分析人物和剧情；为了更全面地掌握基本功，她还向老师学习了不同行当的剧目。2021年，苗境珈获得了中国少儿戏曲小梅花荟萃个人项目（京昆组）“小梅花”称号。

“每次演出前，小伙伴都喜欢来后台看我化装，我就给他们介绍京剧的头面、道具和服饰。”苗境珈一有机会就热心地给周围的同学、朋友介绍京剧艺术。在她的影响下，周围的许多小朋友也走进了剧场，感受京剧艺术的魅力。

磨炼自己，影响他人。今年8月，苗境珈获评全国“新时代好少年”，她传承和发扬中华优秀传统文化的努力得到了更多人的认可。“京剧这门艺术必在更多像苗境珈一样的‘好少年’身上，绽放青春的光彩。”郭红玉充满期待。（记者 殷泽昊 任爽）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部