德国慕尼黑大学校园景色。

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学生申请德国大学面临着广泛的选择：德国目前有420多所国家承认的高校，分布在全国16个联邦州，提供20000多个课程。在此，详细为大家介绍德国都有哪些高等院校，帮助学生选择最适合自己的大学。

一般来说，德国大学根据其任务性质可分为三种类型：综合大学（简称Uni）、应用科学大学（简称FH）以及艺术学院和音乐学院。

综合大学主要传授理论知识以及具体的学习和研究方法。在德国，只有综合大学有博士授予权，也就是说，如果希望在德国攻读博士学位，那么需要选择综合大学。一般来说，综合大学重视科研，并且专业设置最为广泛。综合大学一般设有以下学科：工科、理科、文科、法学、经济学、社会学、医学等。

有些综合大学侧重于某些专业领域，例如技术类或教育类，因而命名为工业大学或者师范大学。另外也有一些综合大学专注于一个特定的专业领域，例如汉诺威医学院、汉诺威兽医学院以及科隆德国体育学院。

应用科学大学（英语为Universities of Applied Sciences）侧重于传授应用为导向的知识。相对于理论知识，这一类型的大学更加侧重符合具体职业需求的实践经验。

一般来说，应用科学大学所开设的专业比较有限，主要集中在以下领域：技术、经济、社会福利与教育、传媒。其课程设置中通常包括在合作企业或机构中进行实习，实习期从几周到几个月不等，有时甚至长达一个学期。有些德国高校提供双元制学习，这种学习形式将学业和职业培训或在公司的实习结合起来。对于希望能够在实践中学习、尽早开启职业生涯的学生来说，这是一种不错的选择。

艺术和音乐学院致力于培养艺术人才，例如音乐家、建筑师、导演、演员、设计师以及艺术领域的学者和教育工作者。被艺术学院和音乐学院录取的前提是通过专业能力测试，证明自己具有特别的艺术才能。需要注意的是，艺术和音乐学院通常只提供德语授课的课程。

德国大部分高校是由国家资助，除此之外，还有国家承认学历的110多所私立大学，其中大部分是应用科学大学。不过目前绝大部分的学生选择在公立高校注册学习，只有少数学生选择进入私立大学学习。其原因主要在于私立学校需要学生缴纳高昂的学费，两类高校的教学质量并无明显差异。

需要注意的是，德国的教育政策不是由联邦政府统一制定，而是由16个联邦州各自制定自己的高等教育法律和方针政策。此外，德国的高校有很高的自主权，关于具体的申请细则、课程设置以及高校很多其他方面并没有统一规定。德国大学没有官方排名，也没有重点大学与普通大学之分，每所大学都有自己的特点，在专业设置上都有自己的强项。学生申请时需要向自己所选择的高校咨询，这一点非常重要。

（来源：德国学术交流中心）

(责编：李依环、熊旭)