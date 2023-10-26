近期，电信诈骗活动频发，美国洛杉矶地区多名中国公民遭受较大财产损失。中国驻洛杉矶总领馆提醒中国公民，特别是留学人员务必提高反诈防骗意识，做到不听、不信、不转账，遇事多想、多问、多商量，捂好自己的“钱袋子”，勿向陌生人转账汇款或轻信他人进行网络投资。

2023年7月，洛杉矶地区多名中国公民接到自称美国某电信公司服务电话，告知有人冒用其身份证件办理电话卡，大量发送违法广告，随后电话被转接到“国内某市公安局”。

对方使用SKYPE软件对其进行询问，称其涉嫌洗钱活动，如罪名成立将面临3到7年有期徒刑并被遣返回中国。诈骗分子称该案件属于保密案件，如向他人透露案件信息，将涉嫌泄露国家秘密，最后诈骗分子出示“取保候审”文书，要求当事人提交“保证金”。相关中国公民被诈骗7.8万至15万美元不等。

无独有偶，2023年7月，洛杉矶地区一名中国留学生接到自称为“总领馆”的电话，随后被转接到“国内某市公安局”。对方称其名下电话卡和银行卡涉嫌大额金融诈骗，且该案件属于保密案件，如向他人透露案件信息，将涉嫌泄露国家秘密。诈骗分子使用FACETIME和SKYPE对其进行长时间监控，要求其提交“担保证明”和“担保金”、购买比特币等。该学生被诈骗7.5万美元。

诈骗套路层出不穷，但万变不离其宗。诈骗分子最终目的是通过各种手段、编造各种事由，威逼利诱当事人将资金转至指定银行账户或网络投资平台。中国公民须提高警惕，识别并防范以下诈骗套路，避免陷入骗局：

通过电话、短信、网络等不见面方式，处理违法犯罪案件、核对索要身份信息或通知领取包裹快递等活动，均为诈骗。

将电话转接至中国国内公安局、检察院、法院、海关等执法司法部门等行为，均为诈骗。

要求当事人对案件保密、不得告知他人，且对当事人进行监控等活动，均为诈骗。

要求提交“保证金”、“担保金”，进行资金清查，或要求将资金转至对方提供的安全账户等活动，均为诈骗。

通过社交平台或电话、短信等方式交友，提供投资建议，要求在网络投资平台投资或借款等活动，均为诈骗。

如不慎遭遇诈骗，第一时间向美当地警方、收款银行所在地警方和相关银行报案，力争冻结止付，具体可通过以下渠道报案：

向居住地警方报案，拨打911（可要求中文服务）或当地警察局电话。

通过中国内地银行卡向对方转账的，受害人可直接拨打银行所在地或户籍所在地公安机关110报警电话报案，或通过110报警电话转接、查询当地反诈骗中心的报警电话后，提供涉案银行账号等信息。

通过微信、支付宝等平台转账的，按有关平台说明进行止付操作或联系客服寻求帮助。

如需领事保护与协助，拨打外交部24小时全球领事保护与服务应急热线或中国驻洛杉矶总领馆领事保护与协助电话。

（来源：中国驻洛杉矶总领馆官网）

(责编：李依环、熊旭)