原标题：教育部举办全国校外培训执法培训班

10月9日至10月13日，教育部在四川大学举办首次全国校外培训执法培训班。教育部、最高人民法院、司法部、工业和信息化部、市场监管总局等有关部门同志、相关专家学者参加授课。全国32个省份、9个“双减”改革试点城市校外培训监管部门负责同志，部分市、县校外培训骨干执法人员参加培训。

培训班旨在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进中央“双减”决策部署，解读宣传《校外培训行政处罚暂行办法》，全面推进校外培训依法治理，规范校外培训行政处罚行为，提升校外培训执法效能，依法保护人民群众合法权益。

培训班设置了法治理论、专业知识、实践演练、交流研讨等内容模块，指导各地充分认识校外培训执法的重要意义，明确校外培训执法工作思路和重点任务，对处罚原则和适用、实施机关和管辖、违法行为和法律责任、处罚程序和执行、执法监督等内容进行培训；同时，进行校外培训行政处罚案卷制作培训，交流各地校外培训执法实践经验，探索校外培训执法部门协同有效模式，研讨校外培训行政执法有效路径。

培训班同时对深化校外培训执法工作作出部署，要求各地准确理解《校外培训行政处罚暂行办法》的核心要义，通过层层开展培训，全面提升校外培训执法业务水平；通过深入开展校外培训执法实践，不断总结形成校外培训依法治理经验；通过严格规范公正文明执法，使校外培训在法治轨道上平稳运行；通过全面贯彻落实《校外培训行政处罚暂行办法》，让合规者受到保护，让违法者付出代价，久久为功推进中央“双减”决策部署落地见效。

(责编：李昉、郝孟佳)