由中华人民共和国教育部、国家体育总局、中国共产主义青年团中央委员会主办，广西壮族自治区人民政府承办的第一届全国学生（青年）运动会（简称“学青会”）定于2023年11月5日至15日在广西举办。首届学青会比赛项目分别在广西14个设区市、8个县（市、区）和8所高校举行，主赛区设在南宁市，10月23日开始举行圣火采集和火炬传递活动。

首届学青会以“逐梦新时代 青春更精彩”为主题，突出“活力性、时代性、成长性”，以火炬传递活动为载体，宣传广西历史文化、人文、自然风光，展现新时代壮美广西发展成就，展示繁荣富裕、团结和谐、开放包容、文明法治、宜居康寿的广西新形象。

圣火采集仪式于10月23日上午9时30分在北海市合浦县海丝首港举行。流程包括火种采集、点燃火炬、收纳火种3个环节。火种采集环节在船上进行，仪式现场的演出融合了北海的海丝文化、南珠文化，表达了共建西部陆海新通道和向海图强的信念与决心。

火炬依次途经北海、钦州、防城港、崇左、百色、河池、来宾、柳州、桂林、贺州、梧州、玉林、贵港、南宁14个设区市，每个设区市传递1天。每站传递距离约3000米，由30名火炬手参与传递。开幕式主体育场将有火炬手6名。本届学青会火炬手和护跑手以青少年为主体，选拔各行各业的青少年先进典型、时代新人代表。

火炬传递路线突出青少年元素，主要选择在体育运动学校、大中小学校、青少年爱国主义教育基地等场所举行。在进行线下火炬传递的同时，广大网友可通过学青会官网首页“学青新媒体”栏目扫描火炬传递二维码进行访问；或搜索关注“广西2023年学青会”微信公众号，访问火炬传递小程序；也可直接登录“广西2023年学青会”微信小程序，访问火炬传递小程序，参与线上火炬传递活动。

数据来源：第一届全国学生（青年）运动会执委会新闻宣传部

手持火炬造型以数字“1”为演化，数字“1”既代表首届学青会的独有属性，又寓意青年人坚定勇争第一的信心和决心。火炬出火口设计源自“铜鼓”图纹，寓意击鼓催征放飞青春梦想。

火炬总长度约0.68米，外壳采用轻质合金材质，适合手持。炬身图案以学青会会徽青春飞扬形象为主要设计理念，通过多彩的颜色结合散射状线条造型，体现出活力飞扬、青春绽放的寓意，展现新时代青少年形象，引导和激励广大学生、青年发扬奥林匹克精神和中华体育精神，在新时代新征程上放飞青春梦想，贡献青春力量。

经过试验，火炬可以抵御8级大风和150毫米降雨。火炬内部燃烧器采用多段燃烧方式，火焰根部位于出火口内部，使炬焰在极端天气下可稳定燃烧，并将火焰高度保持在250毫米至300毫米之间。

(责编：李依环、郝孟佳)