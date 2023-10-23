人民网北京10月23日电 近日，第十三届全国大学生红色旅游创意策划大赛（以下简称“红旅大赛”）全国总决赛在辽宁丹东举行，来自全国各地的60支队伍入围总决赛，来自南开大学、北京第二外国语学院等六所高校的六个作品获得特等奖。

颁奖典礼现场。北京第二外国语学院供图。

据悉，本届红旅大赛以“激扬青春梦 奋进新时代”为主题，聚焦新时代，以培育时代新人为目标，呈现出四大亮点：即新群体、新视野、新表达和新赋能。在作品类型上，大赛设计了“红色旅游线路设计”“红色旅游营销方案设计”“红色旅游文创产品设计”“红色足迹微视频”“红色精神微讲解”“红色故事微漫画”六个类别，将党史学习教育、思政课同社会大课堂结合起来，引导学生向山向海躬身实践，到红色故里触摸历史的脉搏，自觉做红色文化的传播者、红色基因的传承者。

文化和旅游部资源开发司副司长徐海军表示，红旅大赛连续举办13年，已成长为全国高校范围内弘扬红色精神、传承红色基因的一个重要实践地，一个展示红色智慧和力量的精彩舞台。未来将进一步创新赛事形式、扩大赛事规模，推动大赛成果转化，以新时代的语境、新时代的创意策划，为红色文化的传播和红色旅游的发展添光增彩。

“红旅大赛的这种‘以赛促学’的方式非常好，可以让我从概念性的知识与实际操作更好地结合。”来自西北师范大学薪火耀陇原队的赵紫涵表示，这种方式也可以对自己的理论学习起到促进作用，使自己在书本学习时更加扎实、精准。在赵紫涵看来，新时代弘扬红色精神最重要的一点，是要通过红色资源的开发，营造出育人的氛围，让更多的人在这种氛围中体悟到红色精神的内涵和实质，进而更加珍惜当下的美好生活。（李昉 实习生姚怿希）

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