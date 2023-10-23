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2023北航全球科创大赛启动 首次设立面向在校生的新芽赛道

2023年10月23日09:39 | 来源：人民网-教育频道
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大赛启动仪式现场。北京航空航天大学供图

大赛启动仪式现场。北京航空航天大学供图

人民网北京10月23日电 （记者李依环）21日，2023北航全球科创大赛在京启动。据悉，大赛设立新芽组、初创组和成长组赛道，重点聚焦未来空天技术、医工交叉、新能源、先进制造等领域，在国内北京、深圳、宁波等10 个城市和德国慕尼黑、法国巴黎等地设立分赛场。首届竞赛拟于年内启动，2024年6月开展线下决赛。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，举办北航全球科创大赛，是学校进一步优化学生科创体系架构、培育创新创业生态的重要举措，也是推动学生科创汇聚各方创新资源、融通全球高水平大学创新力量的重要举措。学校通过设立高水平学生科技创新团队支持计划，推进“学生校园当总师”的模式形成常态，进一步激发学生科技创新的内生动力和创新活力，形成良好的创新人才培养示范效应和社会影响力。

王云鹏介绍，本届大赛首次设立面向在校生群体的新芽赛道，突出学生在学校科技创新领域的重要地位，进一步引领和带动青年学子树立创新精神、培养创新能力、产出创新项目。通过赛制的改革优化，充分激发广大师生的科创热情，推动教师以赛促教、以赛促研，学生以赛促学、以赛促练，吸引更多国内外高校优秀科技创新项目共同参与、同台竞技，打造具有国际影响力的高水平科创新品牌。

北京市海淀区委常委副区长林剑华表示，海淀区将不断优化相关保障举措，充分利用好以北航为代表的高校优秀创新资源，继续加强深度合作联动，推动更多科技创新成果转化落地，进一步助推海淀创新驱动的发展之路。

启动仪式上，北京航空航天大学“2023-2025年度高水平学生科技创新团队”公布，共青团中央青年发展部副部长阚宝奎、北京航空航天大学党委副书记程波为入选团队现场授牌。

据介绍，下一步，北京航空航天大学还将在未来飞行器发展领域，聚焦数字化设计、群体智能控制、新概念飞行器等方向，面向全球高校学生团队组织国际创新挑战赛。同时，重点依托学校“新一代全数字化飞行器科教协同创新中心”平台资源开展竞赛组织工作。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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