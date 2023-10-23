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京津冀高校建筑科技发展大会举办

2023年10月23日09:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月23日电 （记者李依环）21日，京津冀高校建筑科技发展大会在北京建筑大学举办。会上，参会高校联合发布《“京津冀协同发展·我们在行动”倡议书》，号召从人才培养、科技创新、社会服务等方面加强协同合作。

大会现场。北京建筑大学供图

大会现场。北京建筑大学供图

据悉，2015年，北京建筑大学、天津城建大学、河北建筑工程学院共同发起成立“京津冀建筑类高校协同创新联盟”（下称“联盟”），着力开展产学研协同创新，同时在“卓越工程师”人才培养、科技研发与成果转化、服务京津冀经济建设和城乡发展等方面持续开展多领域务实合作。

北京建筑大学党委书记李军锋表示，联盟高校将开展协同创新攻关与成果转化应用，推动形成更加紧密的京津冀协同创新联合体。北建大将继续主动融入和服务京津冀协同发展大局，希望能以此次大会为契机，强化校校协同、校企协同、校地协同，更好地服务国家重大战略和建筑行业产业需求。

天津城建大学副校长王中良表示，联盟的成立，旨在推动京津冀教育协同发展，建立和加强协同育人体系，着力培养合格建筑类高等人才；加强协同创新能力建设，构建联盟协同创新新体系；聚焦共同重点产业领域，开展关键技术联合攻关。面向未来，联盟定会借助区域优势，充分挖掘合作潜力，助力京津冀高质量发展。

河北建筑工程学院校长翁维素表示，本次大会发挥京津冀高校地缘优势、资源优势、人才优势，激发科技创新活力，服务京津冀高质量发展。期待在京津冀建筑类高校协同创新联盟平台下，建立有利于创新的生态系统，形成跨区跨领域合作模式，加速科技成果转化，助力城市建设高质量发展。

北京市教育委员会副主任柳长安表示，希望三地高校进一步加强对接交流，聚焦建筑领域重大需求，开展跨区域重大科技联合攻关，共同建设国家产学研协同创新平台，构建联合创新中心，提升科技成果区域转化效率和比重，为京津冀区域高质量发展注入新的动力和活力。

北京市发展改革委党组成员、市协同办副主任、京津冀联合办常务副主任刘伯正指出，教育协同发展作为京津冀协同发展重要一环，成效明显。希望联盟进一步推动京津冀建筑人才一体化发展，在实现高水平科技自立自强中发挥示范带头作用，打造京津冀建筑类人才培养的优势，推动京津冀建筑行业的绿色发展。

北京建筑大学中国式城乡现代化研究院揭牌成立。校方供图

北京建筑大学中国式城乡现代化研究院揭牌成立。校方供图

会上，北京建筑大学中国式城乡现代化研究院正式揭牌，崔希民、樊则森等12位学者被聘为首批专家。此外，大会还围绕未来建筑与数字化设计，新一代土木交通的智能化、数字化，城市韧性提升与绿色低碳发展，京津冀高校强化有组织科研等话题举办六场专题沙龙。

(责编：李昉、熊旭)

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