王大鹏

当下的科普更需要注重从“是什么”向“为什么”转变，从“知其然”向“知其所以然”转变

日前，“科学与中国”20周年大会暨“千名院士·千场科普”行动启动仪式举行。“科学与中国”组委会号召两院院士主动承担科普社会责任，把科学知识、科学方法、科学思想、科学精神传播到祖国大地。

第十二次中国公民科学素质抽样调查结果显示，2022年我国公民具备科学素质的比例达12.93%。随着越来越多的科学家投身科普工作，科学普及与科技创新将齐头并进，助力创新型国家建设。

科普在科技创新中发挥着不可替代的作用。做强科普，方能筑牢科技创新根基。一方面，科普有助于提升公众的科学素质，将为科技创新提供更多具有科学素质的高层次人才。另一方面，科普也有助于形成爱科学、学科学、用科学的社会氛围，为科技创新、创新成果的广泛应用，打下坚实的基础。

科学家是科普的源头活水，是“第一发球员”。或撰写科普图书，或发布科普视频，或到中小学发表科普演讲……近年来，在各个平台上涌现出一大批以院士为代表的“科普达人”。据统计，截至今年8月底，已有汪品先、欧阳自远、刘嘉麒等7位院士开通了社交平台账号，共发布视频418个，总获赞达745万个，总播放量达7500余万。科学家通过支持、参与科普工作，最大程度保证了科普内容的科学性、准确性，推进科普工作高质量发展。

社交媒体的蓬勃发展，既给科普带来了机遇，也为其带来了挑战。网络信息质量参差不齐，更需要科学家用通俗易懂的语言打破“谣言”，同时发挥网络平台优势，让科学信息有效触达公众，提升公众的科学辨别能力和科学理性。因此，当下的科普更需要注重从“是什么”向“为什么”转变，从“知其然”向“知其所以然”转变。

做好科普工作，还需要更多科研人员的参与、更多生动有趣的呈现方式。“让探测器在火星精准着陆，相当于从巴黎击出一只高尔夫球，落在东京的一个球洞里。”在一篇“天问一号”着陆的科普文章中，有专家这样形容道。做好科普，要善于讲故事，通过打比方、举例子等方式，将晦涩高深的科学内容转变为易于理解和接受的大众语言。同时，还要充分利用各种平台和渠道，例如访谈、讲座、图书出版、直播、短视频等形式，打通科普的“最后一公里”，让科学更好融入公众的日常生活。

科普正当时。

（作者为中国科普研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2023年10月23日 10 版）

(责编：李依环、郝孟佳)