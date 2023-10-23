原标题：科学家发现全球变暖 驱动超强台风季节提前

过去几十年间，全球台风强度整体增大，超强台风呈现数量多、致灾影响大的特点。10月20日，记者从清华大学获悉，我国科学家牵头开展的一项研究表明，全球范围内的超强台风在最近几十年呈现出显著的季节提前现象，而且全球变暖是这种现象背后的主要驱动因素。研究成果论文以“全球变暖背景下超强台风的季节提前”为题发表于国际学术期刊《自然》。

论文第一作者、清华大学水利水电工程系博士单楷越告诉记者，研究团队发现，全球范围内超强台风的发生时间呈现出显著的季节提前趋势。一般来说，超强台风在秋季最为频繁，然而，近年来超强台风越来越多地在盛夏发生。今年7月影响我国京津冀地区的超强台风“杜苏芮”便是其中一个例子。

“夏季受季风影响，极端暴雨事件原本就比较多。超强台风从秋季提前到夏季之后，台风和暴雨相遇发生复合灾害的风险大大提升，我国华南地区和美洲墨西哥湾地区都有实例。这种复合灾害事件造成的破坏性影响给现有防灾减灾体系带来了巨大挑战。”单楷越说。论文通讯作者、南方科技大学讲席教授余锡平强调，弱台风事件并无显著的季节变化，但超强台风的季节提前了。而超强台风是由弱台风经历快速增强过程形成的，所以超强台风提前，说明背后有某种因素在这个过程中发挥了作用。

研究团队进一步发现，有利于台风快速增强的大气要素并无明显季节变化，而与台风潜在强度相关的海洋热含量等海洋要素均呈现显著的季节提前现象。

“经过一系列分析，我们发现人类温室气体排放导致的全球气候系统增暖是导致超强台风季节提前的主要原因。”余锡平说。（记者孙明源）

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