原标题：山东滨州：建立新型职业农民职称制度

在山东滨州市惠民县胡集镇一处广阔的玉米地旁，机械的阵阵轰鸣声不时传来。每天一大早，“00后”小伙儿赵立广便一头钻进地里忙活。

2001年出生的赵立广是从事农业种植的“新力量”。“之前在外工作时，每年都会返乡帮父亲打理农活，对土地和庄稼有浓厚的兴趣，前两年回乡专门从事农业。”赵立广说，他还加入了惠民县粮好粮食种植专业合作社，现在是合作社里最年轻的社员。

“现在种地跟之前大不相同了，原本三五天的工作，用了新农机设备后，只需要一两天就能干完。”合作社负责人杨庆伟告诉记者，今年秋收，赵立广已经熟练掌握了大型收割机、新型翻转犁等“新物件”的操作方法。近两年，陆续有四五个20岁左右的年轻人加入合作社，他们头脑灵活，善于学习，是名副其实的“新农人”。

除了像赵立广这样的“00后”新力量，还有一些农民掌握了“新本领”。在枣庄市峄城区榴园镇朱村，到了当地石榴收获的时节，只见硕大的石榴缀满枝头，不少村民正在采摘。

朱村村民沈神州这几天也忙着摘自家园子里的石榴，与往年不同的是，今年沈神州家的石榴开始进行线上销售。“我和妻子今年学着在短视频平台直播带货，效果还不错，销售情况一天比一天好。”沈神州说。

枣庄市商务局副局长郭立波说，为推动农产品“上行”，让手机成为农业的“新农具”，让直播成为农村的“新农活”，枣庄市已累计举办100余期“电商+直播”培训班，数千名乡村致富带头人、农产品加工企业负责人、“新农人”等参与培训。

丰收的齐鲁大地上，还有不少农民有了“新身份”。正值红薯丰收时，聊城市阳谷县定水镇武房宋新村村民王桂香每天都在地里忙活着。“没想到靠种地也能评上中级职称，现在干劲儿更足了。”

王桂香所说的中级职称，是山东自2018年以来探索实施的新型职业农民职称评定。凭借创建的阳谷佰家良昌农作物种植专业合作社带动周边60余名种植户投身红薯种植产业，王桂香去年获得农民农艺师职称。

“有了职称，出去给别人培训底气更足了。”王桂香说，利用掌握的红薯育苗和种植技术，她陆续为300余户种植户开展技术培训，今后还要把自己掌握的技术传授给更多人。

山东省人力资源和社会保障厅副厅长周春艳介绍，为了让更多投身乡村振兴事业的“新力量”掌握新本领，精准靶向培育人才，山东深化乡村人才职称制度改革，建立新型职业农民职称制度，目前全省已有10096人获评新型职业农民职称。（新华社记者 邵鲁文 张力元 高天）

(责编：李依环、李昉)