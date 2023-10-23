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为中国文化“走出去”出谋划策

——第二届粤港澳大湾区文艺创新论坛侧记

本报记者 赖 睿
2023年10月23日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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日前，以“中国艺术形象的世界展现”为主题的第二届粤港澳大湾区文艺创新论坛在广东深圳举办。本次论坛由中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心与广东省文联共同主办，来自海峡两岸暨港澳以及海外的艺术家、专家、学者汇聚一堂，聚焦人文湾区建设，共话近年来粤港澳大湾区文艺创作新动向、新思考、新成就，为中国文化“走出去”出谋划策。

视角指向海洋

文学艺术与地域关系密切。不同地域有不同的生活方式、文化传统、地方语言，形成了多姿多彩的文学艺术。粤港澳大湾区在近代以来开埠较早，有着岭南文化的传统。改革开放以来，大湾区不仅积聚了强大的经济实力，也培养了生机勃勃的文化土壤，多元文化在这里相遇，呈现出丰富的文艺面貌，迸发出创新活力。

本届论坛发布了优秀文艺创新案例，包括舞剧《咏春》创演、南风艺术部落、广州文艺市民空间“大师下午茶”活动、观澜版画基地传承与创新、全球微粤曲大赛等8个项目入选。

舞剧《咏春》自去年12月首演以来，已经巡演近百场。9月底，该剧首次走出国门，在新加坡滨海艺术中心连演4场，叫好又叫座。“越是民族的，越是世界的。《咏春》着眼于传承创新与现代艺术表达，将中华优秀传统文化和当代中国时代风采相结合，活化‘咏春拳’和‘香云纱’两项非遗项目，通过舞台的精美叙事和细节体现，多角度呈现鲜活生动的人物形象，凸显中华民族独特的精神标识，在同宗同源、民俗相近的海外华人中引发共鸣。”深圳市文联党组书记、主席梁宇说。

从默默无闻的古村落，到蜚声中外的国际版画原创产业基地，观澜版画基地10余年立足客家古村落，探索出一条古村落保护与文化发展相融合的创新之路。深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地副主任赵家春说：“我们为客家古民居注入了崭新的内容和国际化元素，让它在当代更好地发展，走向世界，走向未来。”

全球微粤曲大赛则是在融媒体技术赋能下，将优秀传统文化播撒到世界各地的华人中。大赛推出了融合传统粤曲与流行音乐，题材新颖、构思巧妙的“微粤曲”，让传统文化在年轻一代的心中生根发芽。

“过去的岭南文化是以山为界，是陆地的视角；如今的大湾区地理视角是指向海洋的。现在，我们需要站在海洋的视角，来审视大湾区文化的存在与未来。”中国文艺评论（暨南大学）基地主任蒋述卓说，大湾区文艺应形成自己的美学风格和美学特质，推动更多具有大湾区气派的文艺作品走向海外。

走向市场 走向世界

在中国舞蹈家协会主席冯双白看来，文学艺术以独特的形式表现、阐发、传达、凝聚人类的共同价值。“中华文明自古就以开放包容闻名于世，在与其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。以和为贵、和而不同、天下大同等理念在中国世代相传。”冯双白认为，文明交流互鉴应成为当代文艺创作所秉持的共同追求。

一直以来，影视作品是海外观众认识中国、了解中国的重要途径。比如电影《流浪地球2》在海外40个国家和地区上映，观看人次超过8000万。电视剧《山海情》被译制为马来语、哈萨克语、法语、西班牙语等20多个语种，在北美、东南亚、阿拉伯、非洲等50多个国家和地区播出，引发广泛共鸣。

电影《封神第一部：朝歌风云》目前已在多个海外市场上映。《封神三部曲》电影编剧冉平说：“讲好中国故事，不仅要找好题材，更重要的是叙事策略的选择和应用。熟悉掌握类型叙事，有时是决定电影产品走向市场、走向世界的关键。”他认为，未来，大众的观片量可能会大于阅读量，而中国古典文艺作品从文字到视觉形象的转变，不再只是依赖技术，还将面临当代性、国际性重新阐述的挑战。“眼下我们要做的就是背靠传统，立足当下，面对青年，放眼世界。”冉平说。

近年来，以网络文学、手游、纪录片等为代表的中国文艺作品，在海外收获众多粉丝。新疆喀什地区文联主席于智军说，这些在海外广受欢迎的作品，都做到了“中外融通”。比如国产游戏“原神”，不仅有突出的中国元素，也有中外文明的融通，唤起了不同受众的共鸣。“我们要从小切口反映大主题，以小故事折射大时代，结合国际视角和人类共同精神价值，创造出具有创新精神和智慧内涵的文艺作品，和其他文化互学互鉴，寻找共同点，弥合差异性。”他说。

融入全球化传播

香港演艺学院戏曲学院院长刘国瑛从小在海外长大，其父亲刘月峰是20世纪60年代有名的粤剧小生。在父亲影响下，刘国瑛从小在海外粤剧社学习中文，接受中国文化的熏陶。如今，他已经在香港多年从事教育和粤剧艺术表演工作。“我们曾带着很多学生到海外交流，走进美国纽约的华人社区等。我们希望让更多人了解中国的艺术和文化，提高华人学生的民族文化意识。”刘国瑛说。他从个人的海外成长经历出发，认为现在还需要加强海外中华文化艺术基地的发展，“海外有很多民间艺术团队在教授书法、粤剧等，我们可以和海外民间团体加强合作，搭建交流的平台。”

数字化时代为中国艺术“走出去”带来了新的机遇。随着互联网和社交媒体的普及，中国艺术家和机构有了更多机会与全球观众进行互动交流，使全球化传播成为可能。

深圳大学文化产业研究院院长周建新认为，数字化对中国文化出口提供了非常重要的路径。“数字化能够将文化优势和科技优势结合起来。特别是当下正在着力发展的数字文化产业，它本身就既有文化属性，又有技术属性。在技术属性的包裹之下，文化属性的传播方式更加有力。”他以短视频为例，认为短视频强调视觉效果，弱化语言表达，因此更容易跨越语言障碍，实现广泛传播。

在北京外国语大学艺术研究院院长宁强看来，数字化时代传播主体的个人化和个性化，带来了全民传播活力和多样性。“我们可以看到像李子柒这样的个人传播者，通过自己独特的表达方式，吸引了大量的关注和粉丝。这种个人化的传播方式使得中国艺术更有灵活性和创造力，进一步激发了全民参与的热情。”

面对数字化时代的机遇，与会人士认为，应当注重平台建设，发挥粤港澳大湾区的技术优势、人才优势，用文艺作品搭建沟通的桥梁。

(责编：李昉、郝孟佳)

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