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中国杭州大学生文化旅游节启幕 以大学生为媒打响文旅品牌

2023年10月22日10:30 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国杭州大学生文化旅游节启幕 以大学生为媒打响文旅品牌

　　一朝秋意浓，十里桂花香。伴随着这份独特的“杭味儿”，10月21日，以“放飞梦想·YOUNG帆起‘杭’”为主题的2023中国杭州大学生文化旅游节在浙江外国语学院正式拉开帷幕。这是一场属于大学生的青春嘉年华，更是一场向全球青年推广杭州文化旅游品牌和城市形象的盛会。

2023中国杭州大学生文化旅游节开幕现场。杭州市文化广电旅游局 供图

　　据悉，中国杭州大学生旅游节活动至今已成功举办十三届。作为杭州市文化广电旅游局多年来一直重点培育的文旅IP，中国杭州大学生旅游节致力于培育潜在的高校大学生消费群体，促进大学生深入了解并传播杭州历史文化，搭建政府、高校、企业间的合作平台。

　　青春在杭州绽放，梦想从这里出发。本届中国杭州大学生旅游节紧抓“微型度假”和“沉浸式”两大风口，把握杭州亚运会契机，以新青年的视角打造短视频大赛、文旅研学等系列活动，借助各新媒体平台，邀请在学生群体中极具人气的女团MAGI担任校园宣传大使为活动发声。以大学生的目光，用大学生的声音，办大学生的文旅盛会。以此激发在杭学子了解杭州，爱上杭州，推广杭州；吸引全球青年关注杭州，来到杭州，留在杭州。

三江两岸“一幅图·一座城”为主题的摄影大赛启动仪式现场。杭州市文化广电旅游局 供图

　　杭州三江两岸美如画，奇山异水胜游地。开幕式上，“潮涌钱塘，精彩三江”正式官宣成为“三江两岸”旅游宣传口号，将在未来广泛应用于“三江两岸”黄金旅游线路的全球推广工作。当天，三江两岸“一幅图·一座城”为主题的摄影大赛也同步开启了投稿通道。

　　值得一提的是，本届大学生旅游节期间，杭州市文化广电旅游局整合杭州各区县(市)优质文化和旅游资源，推出针对大学生旅游节的优惠30项。

　　比如《如梦上塘》演艺推出“如梦金秋”大学生99元(人民币，下同)普通船演出票特惠活动。灵山幻境针对新大学生推出免票活动。在西溪湿地，大学生可享140元优惠价观看“今夕共西溪”夜游演艺和90元体验观光氦气球。滨江区西戏推出大学生观看《悉达多》《芳心之醉》半价优惠。余杭中泰入坑艺术公园门票大学生半价优惠。大学生游玩杭州野生动物世界可享180元/人(提前一天网络预定170元/人)。富阳黄公望隐居地、龙门古镇，桐庐大奇山、瑶琳仙境、严子陵钓台、天目溪漂流，淳安千岛湖等景区均推出大学生门票半价活动。 (王题题)

(责编：李昉、李依环)

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