人民网沈阳10月15日电 （记者刘鑫）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。北京舞蹈学院党委书记巴图出席圆桌论坛并发言。

北京舞蹈学院党委书记巴图出席圆桌论坛并发言。

建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性。对于高校而言，如何推动三者有机结合，形成推动高质量发展的倍增效应？巴图谈到，将教育本体、科技驱动和人才支撑与高校办学定位深度融合是一个基本途径。

巴图认为，培养拔尖创新人才，提升自主人才培养质量，关键是人。高等教育要秉持人才是第一资源的理念，引领人才培养，塑造人才文化，统筹人才资源，培育人才云集、人声鼎沸、人心聚合的生动景象，营造健康的人才生存环境，唯才是尊，唯才是举，唯才是用。

如何凝聚人才？巴图认为，一是登高者宜望远，应胸怀天下，瞄准世界艺术发展趋势，面向世界艺术发展前沿，紧盯世界艺术人才，以更开阔的国际艺术视野，积极参与国际人才竞争，主动聚合全球人才而用之。二是轻履者可行远，要立足国内，面向国家和行业战略需求、面向人民对美好艺术生活需要，贯通行业发展上中下游，衔接人才培养不同学段，密切与院团、院校合作，集聚优质人才资源，提倡共享，鼓励流动。三是深思者可虑远，要洞察艺术发展的趋势，以培养面向未来的人才为中心展开人才战略，全面提高人才培养质量，要在艺术传承发展核心领域，特别是在具有比较优势的学科领域，遵循拔尖人才培养规律，量身定制培养方案、教学大纲、教材教法和考核评价标准，助力“科里红”，筑就人才高地。

如何培育人才？巴图认为，首先要求我们教育管理者尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，对于人才要思想上亲近，情感上联系，工作中服务，形成“近悦远来”的聚才效应。二是工作中要尊重个性，以事择人，以绩评人，为人才提供宽松探索、宽容失误的发展环境，用其所长，用当其时，用之有度。三是设置人才竞争环境，鼓励良性竞争，在竞争中提升人才，遴选人才，动态调整教学、研究、艺术实践与创作团队，构建合理人才配备矩阵，应崇尚合作，各展所能，形成百舸争流、千帆竞发局面。四是科学确定人才定位，设置人才规模，优化人才结构，保证人才质量，提升人才效能，要建设有梯次的人才队伍，安排成长性人才发展平台，动态调整科学的人才梯次。要理性确定专兼职人才比例，编制内引进与柔性引进相结合。人才的引进与培养要聚焦核心专业，辩证处理引进与培育二者关系，应近水惜水，重在培养。

(责编：郝孟佳、熊旭)