人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

张广清：扎实推动产学研深度融合，行业高校必须有所作为

2023年10月15日10:59 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网沈阳10月15日电 （记者赵娜）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。中国石油大学（北京）党委常委、副校长张广清出席圆桌论坛并发言。

中国石油大学（北京）党委常委、副校长张广清出席圆桌论坛并发言。

中国石油大学（北京）党委常委、副校长张广清出席圆桌论坛并发言。

中国石油大学（北京）作为新中国第一所石油高等学府，在长期面向行业办学的过程中，紧密围绕产业链形成了合理的学科结构体系，也形成了人才培养与科研创新特色，为我国石油高等教育奠定了探索发展之基。张广清认为，行业高校从行业里生长、从行业里发展，更了解行业发展的需求和趋势，“面对国家需要，行业特色高校必须有所作为。”

针对如何推动产学研深度融合，张广清介绍了中国石油大学（北京）的一些举措：一是是围绕行业需求和产业发展变革，推进专业课程体系绿色智能化改造升级，新增储能科学与工程、碳储科学与工程等专业。二是持续优化学科布局，创新发展传统优势学科，大力发展新兴交叉学科，分梯次、全方位、高质量推进学科建设。三是持续强化开发融合，学校是世界能源大学联盟的发起单位，成功当选联合国教科文组织“碳中和与气候变化驱动绿色转型”教席，正在加快培养更多具有国际视野、能够参与全球能源治理的复合型人才。

“产教融合过程中需解决的问题，均来自头部能源企业迫切需求。” 张广清举例说，当前备受瞩目的万米深井工程，不仅需要地质和石油工程，也对材料科学、机械、化学等提出了很高的要求，需要更多更深入的交叉学科。按照“搭建大平台、承担大项目、凝聚大团队、取得大成果、作出大贡献”的思路，学校正在积极搭建高质高效的行业特色协同创新平台，深入推进高层次产教融合、校城融合，让更多优秀科研成果走出“校门”，为行业高质量发展和区域高质量发展培育新动能。

张广清在总结发言时表示，“行业大学必能也必须在新时代有所作为，来回报国家对我们人才培养的期待。”

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部