人民网沈阳10月15日电 （记者赵娜）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。中国石油大学（北京）党委常委、副校长张广清出席圆桌论坛并发言。

中国石油大学（北京）党委常委、副校长张广清出席圆桌论坛并发言。

中国石油大学（北京）作为新中国第一所石油高等学府，在长期面向行业办学的过程中，紧密围绕产业链形成了合理的学科结构体系，也形成了人才培养与科研创新特色，为我国石油高等教育奠定了探索发展之基。张广清认为，行业高校从行业里生长、从行业里发展，更了解行业发展的需求和趋势，“面对国家需要，行业特色高校必须有所作为。”

针对如何推动产学研深度融合，张广清介绍了中国石油大学（北京）的一些举措：一是是围绕行业需求和产业发展变革，推进专业课程体系绿色智能化改造升级，新增储能科学与工程、碳储科学与工程等专业。二是持续优化学科布局，创新发展传统优势学科，大力发展新兴交叉学科，分梯次、全方位、高质量推进学科建设。三是持续强化开发融合，学校是世界能源大学联盟的发起单位，成功当选联合国教科文组织“碳中和与气候变化驱动绿色转型”教席，正在加快培养更多具有国际视野、能够参与全球能源治理的复合型人才。

“产教融合过程中需解决的问题，均来自头部能源企业迫切需求。” 张广清举例说，当前备受瞩目的万米深井工程，不仅需要地质和石油工程，也对材料科学、机械、化学等提出了很高的要求，需要更多更深入的交叉学科。按照“搭建大平台、承担大项目、凝聚大团队、取得大成果、作出大贡献”的思路，学校正在积极搭建高质高效的行业特色协同创新平台，深入推进高层次产教融合、校城融合，让更多优秀科研成果走出“校门”，为行业高质量发展和区域高质量发展培育新动能。

张广清在总结发言时表示，“行业大学必能也必须在新时代有所作为，来回报国家对我们人才培养的期待。”

(责编：郝孟佳、熊旭)