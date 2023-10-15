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方红星：立足专业特色 培养拔尖创新人才

2023年10月15日13:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网沈阳10月15日电 （记者孝媛）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。东北财经大学党委副书记、校长方红星出席圆桌论坛并发言。

东北财经大学党委副书记、校长方红星出席圆桌论坛并发言。

东北财经大学党委副书记、校长方红星出席圆桌论坛并发言。

在论坛中，方红星表示，对于新时代高等教育的高质量发展来讲，“增强拔尖创新人才培养能力 全面提升人才自主培养质量”是一个具有前瞻性、针对性和引领性的话题。高等学校承担着立德树人的根本任务，是人才培养的主阵地和科技创新的主战场，培养拔尖创新人才，就是要为党育贤能、为国育精英。

培养拔尖创新人才是高水平大学义不容辞的责任，也是高等教育高质量发展当中“高精尖”的任务部分。方红星介绍说，东北财经大学充分发挥专业特色，经济学入选了“六卓越一拔尖”经济学拔尖人才的培养基地，学校依托基地，按照教育部的要求执行“419计划”“101计划”相关的建设任务。同时，东北财经大学在一些优势特色专业开展多个实验班项目。在探索和践行科教融汇、理实融通、产教融合方面作出了一些努力，尤其是在探索贯通式的培养、参与式的学习和研讨式的教学等方面取得了一定的进展。

“我们相信，所有的高校一定会以高等教育高质量发展的新思路、新举措、新成绩来助力强国建设，为中华民族的伟大复兴夯实科教人才之基。” 方红星说。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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