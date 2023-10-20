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2023大学书记校长说——

郭宇锋：双融育人，走好拔尖创新人才自主培养之路

2023年10月20日14:08 | 来源：人民网-教育频道
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人民网沈阳10月20日电 （记者李昉）近日，以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛在辽宁沈阳举行。南京邮电大学党委书记郭宇锋出席论坛并接受本网专访。

郭宇锋认为，高校应以为党育人、为国育才为根本目标。在拔尖创新人才自主培养过程中，思想政治教育与学科专业教育要协同推进，把知识传授、素质提升、能力培养和价值塑造融为一体，思专协同，双融育人，将学科专业情怀教育与青年一代的价值追求和报国志向紧密融合。

郭宇锋表示，南邮以服务国家“数字中国”“网络强国”重大发展战略为引领，聚焦新一代信息技术领域，通过布局学科交叉“新基建”形成新优势；以协同育人“创新港”汇聚新动能；打造人才培养“梦工厂”，创立新模式，推进科教融汇。目前已有5个学科进入国际高水平学科行列，连续4次获国家级教学成果奖。

在推进教育、科技、人才协同发展方面，郭宇锋指出，产教融合是突破教育与产业之间藩篱的创新形态。南邮聚焦国家急需紧缺领域关键点，采取校地特色化合作战略和校企协同创新战略，巩固产教融合强支撑；同时发展联培“共同体”，与大院名企共建联合实验室，主攻“卡脖子”技术高端人才培养，打开产教融合新局面。此外，南邮还探索出“创新引领 四链融合”，将人才培养链与信息学科链、信息产业链和创新链融合，开辟出产教融合新赛道。

郭宇锋说，经过确立“强化特色引领、强化人才支撑、强化创新驱动”战略思想，实施高质量人才培养行动，南邮将继续为加快建设教育强国、科技强国、人才强国，全面推进中华民族伟大复兴作出贡献。

(责编：李昉、熊旭)

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