吕晓勋

人才是第一资源，事关地区经济高质量发展

留住人才受很多因素影响，事业发展预期稳定是关键因素

以产业、事业吸引人才，用优质服务、优厚待遇留住人才，定能依托人才链做大做强产业链，让主导产业更稳固、新兴产业更茁壮

上万个岗位供选择，凭“合肥择业邀请码”可享受外地来市的交通费补贴，免费乘坐地铁、公交，免费游览市内国有旅游景区。面对这样的招聘机会，你是否愿意前往一试？近日，新一期“合肥请您来”高校毕业生现场对接会成功举行。类似活动，今年以来，安徽省合肥市已举办多期，共吸引数万名毕业生到场应聘，达成就业意向近5万人。与此同时，相关线上平台收到投递简历超10万份，达成就业意向约4万人。

上海海洋大学毕业的滁州籍大学生童凡，就是通过现场招聘留在合肥市的一员。经过慎重考虑，她于8月初正式入职中科美菱低温科技股份有限公司，担任采购工程师。“缴纳3个月社保，可以申请住房补贴；工作满一年，还能享受社保补贴；此外，还有人才安居工程优惠买房的支持政策……”童凡说，“我对合肥市和自己的未来充满信心”。

人才是第一资源，事关地区经济高质量发展。习近平总书记指出：“中国如果不走创新驱动发展道路，新旧动能不能顺利转换，就不能真正强大起来。强起来要靠创新，创新要靠人才。”安徽省如今平均每天诞生11家高新技术企业，今年1至9月，合肥市新增大学生就业同比增长13.2%。安徽省如何营造拴心留人的良好环境？

“当好科学家、人才和企业的服务员”，是安徽干部挂在嘴边的工作信条。合肥安与合新材料科技有限公司，专注研究高性能镁基功能材料。董事长刘志启回忆，去年刚开始创业时，“连公司怎么注册都不知道”。没想到从公司注册、到科技成果赋权、再到解决融资难题，每个环节“都有政府、基金的人来帮忙”。让科创型企业心无旁骛搞创新，意味着政府得多“操心”，把企业的制度性交易成本降到最低。在合肥高新技术产业开发区管委会常用的6部办公电梯里，轿厢屏幕上轮播着各单位走访企业数量、招引家数、项目建设进度等数据。无形的榜单使政府部门自我加压，从人才、企业的实际需求出发，用好各类帮扶手段，解决他们的具体困难。企业比拼产品，政府各部门比拼服务，各司其职，各尽其责，这样的市场活力更足、潜力无限。

留住人才受很多因素影响，事业发展预期稳定是关键因素。在合肥维信诺科技有限公司员工郭潇潇看来，合肥市“对于产业布局有通盘考虑”。他所从事的显示行业，合肥市集聚了产业链上中下游企业，有稳定的供应链、销售网。产业链完整，又助推产业集群升级，带动高质量就业扩容。当前，安徽省对高学历、高技能，具有特定工作经验的高层次人才和技能型人才的需求数量还在不断增加。坚持教育链、创新链、产业链、人才链一体部署，用心用情解决好人才落户安居、医疗保健、子女教育等现实问题，才能打造近悦远来的产业人才生态，构建更有竞争力的人才体系。

在中国科学院合肥物质科学研究院“重器巨帙 融合开放”科学家精神教育基地参观时，有两块相隔不远的展板，引起了大家的注意。一块介绍稳态强磁场实验装置，是“目前全球范围内可支持科学研究的最高稳态磁场”；一块展示研究强磁场的人才队伍，近年来吸引集聚来的高层次人才赫然在列。推进高质量发展，需要建设好能够吸引各类人才的“强磁场”。以产业、事业吸引人才，用优质服务、优厚待遇留住人才，定能依托人才链做大做强产业链，让主导产业更稳固、新兴产业更茁壮。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2023年10月19日 15 版）

(责编：李昉、李依环)