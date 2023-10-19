本报记者 胡婧怡

见到全国政协委员、辽宁省作家协会主席滕贞甫时，他正忙着为政协委员读书活动的交流发言准备讲稿。“主题我已经想好了，就谈文艺如何赋能东北全面振兴。”滕贞甫说。

这些年，滕贞甫一直在关注东北、书写东北。最近，他正在筹划出版新书，围绕东北发生的山乡巨变，探索乡村文明的延续路径。为了这个主题，滕贞甫已在四五年时间里，走访了黑、吉、辽100余个村庄。

东北全面振兴发展的过程中，有许多问题需要解决。作为一名文化领域的政协委员，滕贞甫重点聚焦文化振兴，深入调研，建言献策。今年6月至7月间，滕贞甫围绕辽宁文旅融合发展，到沈阳、丹东、大连、本溪4市多个文旅单位开展调研。在调研笔记上，他列出了31个可进行文学赋能的重点景区，记录了许多文旅从业者的意见和建议。

“精品化的文艺原创可以挖掘一个地区、一座城市的历史文化‘内核’，形成独特的文艺符号，为文旅项目‘铸魂’。”回到办公室，滕贞甫把调研情况做了进一步梳理和分析，形成调研报告，并在辽宁省政协就推进文旅融合举行的专题协商会上做了发言，“辽宁是文艺大省，历史积淀深厚，如果用文化的金线把散落在全省的旅游资源穿起来，既能避免与国内其它文旅项目同质化，又能形成合力，实现文旅增值。”

“东北全面振兴是国家战略，我们不能做旁观者，要做见证者、参与者、书写者，让文艺成为推动振兴发展的软实力。”近年来，滕贞甫把更多关注点放在基层文化阵地建设上，经常与基层文艺工作者交流谈心，收集他们的意见和建议。“市、县、乡等基层文化阵地仍然薄弱，尤其经济欠发达地区的基层文化阵地面临缺乏财力投入、人才流失严重等问题。”滕贞甫说。

在今年全国两会上，滕贞甫提交了《关于加强基层文化阵地建设的提案》，提出基层文化阵地在宣传贯彻党的主张、弘扬社会主义核心价值观上具有重要作用，相关地区和部门应该重视基层文化阵地建设，把阵地建设上升到文化强国建设基础性工作的高度来抓实抓好。

“作为全国政协委员，我们既要反映基层呼声，也要立足本职工作，推动发展。我们将不断推动资源向基层下沉，为基层播撒文艺的种子，为振兴凝聚内生动力。”滕贞甫说。

《 人民日报 》（ 2023年10月19日 19 版）

(责编：李昉、李依环)