提案人：民进中央

案由：儿童主任政策在全国范围内的实施是建立健全儿童福利与保护制度体系，打通工作“最后一公里”的重要举措。然而，当前儿童主任制度在基层落实中还存在整体力量配置不足、责任落实不到位、队伍能力素养不高等问题。

建议：优化儿童主任队伍。将儿童主任队伍建设纳入乡镇（街道）综合目标考核，明确要求并指导村（社区）优先安排具有儿童工作经验的女性担任儿童主任，加强队伍建设监督检查。严格落实入职查询制度，对拟选任工作人员进行违法犯罪记录查询，发现有性侵害、暴力伤害等行为记录的不得担任。根据村（社区）儿童数量合理配置儿童主任，在儿童数量特别是困境儿童较多的村（社区）按照需求增加配置，保障实现“一对一”结对关爱保护。探索“儿童主任+”工作模式，整合网格员、社工等工作力量，形成工作合力。

完善制度落实保障体系。压实区县民政部门未成年人保护工作牵头责任，落实儿童主任培训制度。推动有条件的地方建立儿童主任津补贴制度。由经验丰富的儿童工作者担任儿童督导员，督促指导儿童主任更好地开展工作。建立健全工作信息互通与协作配合机制，实现政府保护与家庭、学校、社会及司法等各方面保护的有效衔接。同时，加大儿童主任制度宣传，提升社会知晓度。

提升儿童主任服务水平。加大相关网络标准化培训课程的开发力度，逐步建立起分层级、多样化、可操作、全覆盖的专业能力培养体系，引导儿童主任职业向专职化、专业化方向发展。利用既有的社会治理大数据和移动互联的技术手段，在“全国儿童福利信息系统”基础上，整合利用民政、教育、卫生等系统的数据库资源，建立覆盖所有儿童的基础数据库及儿童困境动态监测系统，构建起融“监测、评估、报告、介入、跟踪、反馈”于一体的儿童关爱保护网络。与此同时，更新未成年人保护和儿童福利政策汇编和典型案例汇编，增强帮扶救助场景模拟训练，提高强制报告法律责任意识。

（文 宇整理）

《 人民日报 》（ 2023年10月19日 19 版）

(责编：李昉、李依环)