原标题：泰国教师广西进修中华传统才艺 冀成为更好的中文教师

“中学时我立志成为一名中文教师，中间几度想要放弃，是在中国的学习经历让我重拾了圆梦的信心。”泰国清莱市第六中学教师黄多利近日接受记者采访时说。

近日，泰国清莱市第六中学教师黄多利等60名泰国华文教师及社团骨干学习制作“麽乜”。受访者供图

10月9日至20日，2023年广西海外华文教师与社团骨干才艺进修班在广西华侨学校举办。来自泰国的60名华文教师及社团骨干参与本次培训，学习汉语语法、中国画、中国武术、民族手工制作“麽乜”等课程。

黄多利是本次培训班的学员之一，她告诉记者，“我从大学开始学习中文，刚开始觉得很难学，学了两年还是没有很大提高。”这让黄多利十分气馁，转机发生在大三，她获得到中国开封大学当交换生的机会。

“在开封大学学习的四个多月里，我的中文水平突飞猛进。”黄多利说，与中国老师、同学的交流让她的口语更加流利；外出点餐、乘车则丰富了她的中文词汇。

在结束交换生经历返回泰国后，黄多利顺利考取了中国汉语水平考试(HSK)五级证书。如今，黄多利从事教师工作已有5年，目前在清莱市第六中学教授汉语基础。

黄多利称，这并不是她第一次参加广西华侨学校组织的培训。2018年，她参与了该校举办的线上培训班。“线下培训收获更大，比如制作‘麽乜’时老师会手把手教，很快就学会了。”黄多利说，她要把自己制作的“麽乜”带回泰国给学生进行展示。

黄多利介绍，清莱市第六中学在初中阶段设置有中文选修课。每逢中国传统节日，学校会让选修中文课程的学生体验中国传统民俗活动。如在端午节时教学生包粽子；在欢庆节日中教学生唱山歌等。在她看来，只有亲身体验这些传统民俗，才能更好地将其传递给学生。

“在中国当交换生的经历，助我圆了‘中文教师梦’。这次培训，我期待了解广西民俗，感受中国文化，成为一名更好的中文教师。”黄多利说。

近日，泰国清莱市第五中学的教师陈玉佳在学习画中国画。受访者供图

参与本次培训的还有泰国清莱市第五中学的教师陈玉佳。她告诉记者，她与中文结缘是因为一位中国歌手——周杰伦。“他的歌旋律好听，歌词也写得十分动人，还充满韵律，在他的歌里我体会到了中文表达的美妙之处。”提及自己的偶像，她调侃道，“因为一个人，爱上一种语言。”

陈玉佳说，她期待参加周杰伦的演唱会，也希望自己能在台下与偶像合唱。“这次参加培训，是想提高自己的中文表达能力。”

在本次活动中，泰国达鲁纳福泽文化交流中心主任赵美成主要负责泰国华文教师的组织工作。她认为，随着泰中两国经济合作不断加深，泰国对熟知中文的人才需求量越来越大。泰国不乏热爱中华文化、想要学习中文的学生，而泰国华文教育事业面临的问题是华文教师中华文化素养不足。“希望我们的教师在培训中积累丰富的知识和经验，并将所学的中华文化知识和才艺技能运用到实际教学中。”

在培训开展期间，广西华侨学校校长姚远忠表示，本次培训班的教学内容十分丰富。不仅包含汉语语法基础，还包含独具特色的中华传统才艺。希望此行能增强大家对中文以及中华文化的理解与感悟能力，加深中泰两国民众之间的友谊。(韦佳秀)

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