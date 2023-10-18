人民网沈阳10月18日电 （记者王鑫）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛今日在辽宁沈阳举行。中国地质大学（武汉）党委副书记王林清出席圆桌论坛并发言。

中国地质大学（武汉）党委副书记王林清出席圆桌论坛并发言。

针对“如何推动建设教育强国、科技强国、人才强国三者有机结合”的问题，王林清分享了中国地质大学（武汉）的一些做法和思考。

他表示，高校是创新第一动力、人才第一资源和科技第一生产力的交汇点，必须担当加快建设教育强国、科技强国、人才强国的时代责任，以系统性思维构建多元多维、融合贯通的高质量人才培养体系，为中国式现代化建设源源不断培养堪当大任的时代新人，为全面建设社会主义现代化国家作出高校应有的贡献。大学应该在学科交叉融合、打破部门学院工作壁垒、形成科技融汇产教融合和大学联盟尚下功夫。“希望地学类专业形成联盟，共同推动我国地学学科到世界一流赛道上去拼搏。”王林清说。

作为人才培养和集聚的主阵地，高校又该如何营造良好的创新生态，培养造就拔尖创新人才？

王林清介绍，70多年前，刚成立的新中国最短缺的就是能源资源。大学始终围绕“国之大者”，围绕国家急需的资源能源紧缺问题培养拔尖创新人才。首先要聚焦“铸魂”这一根本，打牢拔尖创新人才思想根基，其次要着眼“成才”这一目标，构建完善立德树人体系，还要用好“融合”这一妙招，厚植拔尖创新人才成长沃土。“我们培养造就拔尖创新人才就是把师生的兴奋点和关注点引导到‘国之大者’上来，”王林清说，“能够被党和国家需要是一种幸福。希望我们的师生能够更多地关注‘国之大者’的问题。”

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