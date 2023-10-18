人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

王林清：心怀“国之大者” 培养造就拔尖创新人才

2023年10月18日17:06 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网沈阳10月18日电 （记者王鑫）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛今日在辽宁沈阳举行。中国地质大学（武汉）党委副书记王林清出席圆桌论坛并发言。

中国地质大学（武汉）党委副书记王林清出席圆桌论坛并发言。

中国地质大学（武汉）党委副书记王林清出席圆桌论坛并发言。

针对“如何推动建设教育强国、科技强国、人才强国三者有机结合”的问题，王林清分享了中国地质大学（武汉）的一些做法和思考。

他表示，高校是创新第一动力、人才第一资源和科技第一生产力的交汇点，必须担当加快建设教育强国、科技强国、人才强国的时代责任，以系统性思维构建多元多维、融合贯通的高质量人才培养体系，为中国式现代化建设源源不断培养堪当大任的时代新人，为全面建设社会主义现代化国家作出高校应有的贡献。大学应该在学科交叉融合、打破部门学院工作壁垒、形成科技融汇产教融合和大学联盟尚下功夫。“希望地学类专业形成联盟，共同推动我国地学学科到世界一流赛道上去拼搏。”王林清说。

作为人才培养和集聚的主阵地，高校又该如何营造良好的创新生态，培养造就拔尖创新人才？

王林清介绍，70多年前，刚成立的新中国最短缺的就是能源资源。大学始终围绕“国之大者”，围绕国家急需的资源能源紧缺问题培养拔尖创新人才。首先要聚焦“铸魂”这一根本，打牢拔尖创新人才思想根基，其次要着眼“成才”这一目标，构建完善立德树人体系，还要用好“融合”这一妙招，厚植拔尖创新人才成长沃土。“我们培养造就拔尖创新人才就是把师生的兴奋点和关注点引导到‘国之大者’上来，”王林清说，“能够被党和国家需要是一种幸福。希望我们的师生能够更多地关注‘国之大者’的问题。”

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部