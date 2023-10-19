人民网北京10月19日电 近日，首届中国高等教育学会系统秘书长沙龙在山东青岛举办，来自各省级高教学会、学会分支机构相关负责人等120余位代表现场参会，共同探讨中国特色一流学会和一流分支机构品牌建设的战略、方法和路径。

“本次秘书长沙龙既是学会与各省级高教学会、学会各分支机构深度交流、分享经验、深化合作的一次良好契机，也是规范建设分支机构、全面推动分支机构质量提升的‘动员令’和‘冲锋号’。”中国高等教育学会副秘书长吴英策说。

吴英策指出，希望学会各分支机构切实提高政治站位，增强高质量发展的责任感、使命感，努力提升分支机构的组织凝聚力、学术引领力、社会公信力、综合影响力；认真总结经验，清晰认识分支机构建设发展需要突破的瓶颈，积极探索中国特色一流学会和一流分支机构建设的新思路、新方法、新举措，大力实施分支机构品牌建设工程；锚定发展方向，坚持以明定位、优布局、强服务、建制度、夯基础，开启质量提升、协同发展新征程。

会上，华北电力大学教授朱晓红，国资委新闻中心新媒体处副处长张灏然，中国传媒大学戏剧影视学院基础部主任赵晖分别作主旨报告。在圆桌对话环节，中国高等教育学会事业发展部副主任（主持工作）白逸仙、实验室管理工作分会秘书长刘克新、大学素质教育研究分会秘书长庞海芍等专家围绕一流学会建设等话题进行交流发言。（李依环、实习生朱彦初）

(责编：李昉、熊旭)