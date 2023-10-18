人民网北京10月18日电 （记者李昉）10月16日，北京市教委、市政府教育督导室组织召开中考改革专项督导工作部署会。10月17日-19日，北京市初中学校500多名责任督学深入学校一线，对各校落实中考改革情况开展全覆盖专项督导，督促学校开足开齐国家规定课程，指导学校创新课程教学实践、提升教育教学质量。

“按照改革方案，虽然计分科目减少了，但并不是课程也要做‘减法’，反而要在教学质量上做‘加法’，所以课程怎么设计、课时怎么安排都是我们此次督导的重点。”北京市西城区挂牌责任督学安彩凰介绍。经过翻看材料、进班听课、干部教师访谈，安彩凰表示，“一圈走下来，我感觉学校在各科课程开齐开足的基础上，还开设了有特色的校本课程。学生机械记忆的内容减少了，互动式体验式的内容增多了。”

调整部分科目考试方式，让教师和学生从应试压力中解放出来，让课程教学与学科核心素养对标对表，真正实现教学目标，是此次中考改革的目的。在北师大附中的初二历史课上，历史老师卫刚正在通过“班长是怎么产生”的例子，让全班同学举手模拟表决，来引导学生们理解什么是民主。“中考改革后，学生减少了应试的压力，也减少了机械性的训练，我们可以有更多的时间进行学科素养的教育，还可以探索设计跨学科融合课。”卫刚介绍，在讲民国纪年与公历纪年换算时，老师把历史知识和数学知识结合起来，引导学生跨学科解决问题；讲“妇女缠足”情况时，老师把历史现象和生物、物理知识结合起来，从骨骼、受力等多个角度深入分析缠足对妇女带来的危害……

北师大附中副校长顾咏梅介绍，中考改革方案公布后，学校及时调整教学计划，按照新课标要求扎实开展好学科教学，取消相关学科的每周“统练”测试，进一步丰富实践活动和科学实验；作业形式更加多样化，纸笔的作业少了，更多的是探究类和实践类作业，如小实验、小课题等，“比如像我们生物的话，可以让孩子做个酸奶，做个泡菜等，这些也将作为学生学业评价的一部分。”不用抽出固定的时间专门用于复习机械记忆的内容，更能够放开手脚去探索利于学生成长的课堂教学，“老师有一种‘松绑’的感觉”。

据了解，中考改革政策发布后，北京市西城区教育两委加紧完善配套措施,区级层面加强督导检查，确保所有初中学校严格按照义务教育课程方案开齐开足开好国家规定的各门课程；指导学校在课程体系建设、课程安排、教学组织等方面深入研究，不断完善，推进课堂教学改革落到实处；重点发挥区级教研和校本教研作用，引导历史、地理、生物、化学等科目教师从学科特点和学生认知规律出发，科学设计教学活动，从应试的教学回归到素养的教学，让孩子把更多时间和精力用于学习兴趣的激发和学科思维培养，增强学生认识真实世界、解决真实问题的能力，让孩子身心健康、乐学爱学，全面发展。

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