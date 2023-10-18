人民网北京10月18日电 （记者郝孟佳）近日，中国教育学会教育学分会2023年度学术年会暨新时代教育学“三大体系”建设研讨会举办。

“教育学学科体系、学术体系和话语体系之间彼此联系，共同推动本土教育学流派的创新发展。”中国教育学会教育学分会理事长郭戈表示，在教育强国的历史背景下，如何促进“三大体系”的建设，为中国教育改革发展做出积极贡献，是每一个教育学人都需要认真思索探寻的重要课题。

广西师范大学校长孙杰远认为，中国教育学话语体系建构要以中国核心价值观为引领，要实现中国文化符号的渗透。中国教育学话语体系建构是中国实践规律的呈现，全面真实地反映中国教育实践的伟大性和先进性，中国教育学话语体系构建要共享先进话语体系，只有这样，中国教育学才能成为全国人民的共有精神财富，才能真正走向世界。

中国教育学会秘书长杨银付指出，新时代教育学“三大体系”建设需要遵循三点基本方向。第一，要坚持正确政治方向。这是中国教育学学科区别于其他教育学体系最根本最显著的特征，教育学分会要为中国特色教育学学科发展提供正确的方向引领和思想保障。第二，要彰显中国特色。中国教育学体系建设要始终扎根中国教育实践，创生出源于本土的中国教育学自主知识体系。研究者要从中国式教育现代化的伟大生动实践出发，将“问题中的理论”转化为“理论中的问题”，构建反映中国实践的理论体系和学术流派。第三，要不断守正创新。在信息科技蓬勃发展的背景下，要批判性地继承和吸收优秀文化和优秀教育理论，在守正中不断创新，创建扎根中国大地的高水平中国教育学。

据悉，本届年会由中国教育学会教育学分会主办，广西师范大学教育学部、广西民族教育发展研究中心、广西基础教育研究院承办，来自全国十余所高校、科研院所和相关社会机构的150余位专家、学者和会议代表参加了会议。

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