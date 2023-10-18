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科技小院种粮记（逐梦）

李春雷 董 波
2023年10月18日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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河北省曲周县——这个地名，有些人或许感到陌生。

科技小院——这个名字，却被越来越多人知晓。

2009年，中国农业大学在河北省曲周县探索成立科技小院。但中国农业大学和曲周县“结缘”，却在更早之前……

曲周县地处河北省南部，这里是黄淮海平原盐碱化的典型。上世纪七十年代，围绕地下水的开发和旱涝盐碱的综合治理，一场“科学会战”打响了。北京农业大学（现中国农业大学）派出石元春、辛德惠等专家组成的盐碱土改良研究组，住进了该县盐碱程度最严重的张庄村。专家们常年吃住在农家小院，没日没夜地实地勘验，经过大量调研，获得了一系列可喜成果。

2004年春节期间，中国农业大学张福锁教授探望老校长石元春。交谈间，石元春院士说：“你这个年龄，和我下曲周的时候差不多。”

仿佛是被这一番话牵引着，2006年春节过后，张福锁教授的团队来到曲周。

曲周县委、县政府专门提供土地，作为中国农大试验田。专家们围绕粮食增产、保护环境、节约资源、改善品质、提高收入五个方面，布置了一系列瞄准华北地区未来农业高水平发展的试验。

大批教授和研究生，从北京实验室搬到了曲周试验田。

几度寒暑，张福锁团队在这里收获了丰硕的科研成果。但是，一个奇怪的现象出现了：虽然成果丰硕，但只是在实验站和试验田。一旦走到农民地里，一切还是原样，产量比试验田降低30%左右。

2009年5月，张福锁团队再次来到曲周县。经过反复研究，县校双方决定共同启动白寨乡万亩小麦、玉米高产高效“双高”示范基地建设。

与过去不同的是，这一次张福锁团队没有接受当地成方连片的良田，而是选择了分属不同家庭的普通农田。

如果仍然选用整块大田，那不等于还是试验田吗？试验田再成功，也不能解决现实问题。

然而，这些大大小小的地块，归属不同家庭。种什么？怎么种？怎么管？乡亲们各有各的想法。

第一步就是统一思想。这就需要与农民面对面沟通。

5月份，正是农忙季节。早晨8点半，专家们从实验站开车前往城南的现场，赶到时已是9点半，大田里竟然一个农民也没有。原来，夏天里，农民习惯早起干活，4点多钟下地。9点半左右，气温上升，便收工回家。

原来想着印一张纸，广播一下，或者开一个群众会就可以解决问题，现在看来，根本不行。

李晓林，留学归来，博士学位，时为中国农大二级教授。他想，当年石先生、辛先生等老一辈治碱时，虽然条件艰苦，却事事顺利，为什么？就是因为吃住在农家，与农民打成一片。如果咱们也在现场安家落户，不也一样可以吗？况且，现在的条件比过去好多了。

这个想法，立即得到白寨乡政府支持，马上在白寨村协调出了一个闲置的农家小院。简单收拾一下后，李晓林、张宏彦和王冲三位老师就住进去了。

情况马上发生了变化。

乡亲们十分惊奇：“你们还真要和我们一起种地？”

看到老乡们在门口驻足，专家们忙打招呼，欢迎进来。进门后，倒上茶水，切开西瓜。

一来二去，人熟了，心近了，话匣子打开了。

群众认可了，一切就变得简单起来。

“双高”示范基地第一季要种玉米。

过去，乡亲们图便宜，购买常规品种，播种量很大，出苗后还需要间苗。现在，专家们推广优良品种，普及单粒精量播种技术，不浪费一粒种子，也不用间苗。管理期间，更是施行全流程配方施肥。

几位老师还有教课任务，不能常年驻村。于是，新招的研究生曹国鑫、雷友就留在了小院。

曹国鑫从东北农村考取硕士研究生，本想在北京学习两年，没想到竟然跑到了距离北京400多公里的农村，但不久也就习惯了。半个月时间，他和雷友都晒得黑黢黢，变成了农民模样。

玉米苗长出来了，绿油油，很喜人。不成想，一场暴风雨，高大粗壮的玉米都倒伏在地。半夜里，两个学生哭着打来电话：这是新品种，没有经验，倒了要不要扶？

接到电话后，李晓林马上与制种专家和当地农业局技术员会诊。结果是，玉米还没有抽穗，不用扶。果然，几天后，玉米又恢复了原样。

收玉米时，专家们又要求老乡们改变习惯，延迟采收。最后测产，不仅产量增加了16.7%，亩成本还降低了100多元。

第二季要种小麦。

如何提高产量？调查后发现，所有土地已经多年没有深耕了，底层土越来越硬，根系不易深扎。但包产到户之后，农户们都是分散浅种，深耕的大机器早已不见踪影。即便有了机器也不行，土地零散，分片深耕不仅进度慢，每块地头还会出现一道深深的犁沟。

师生和村干部们一起坐下来研究，终于想出来一个办法：群众分头施肥，统一耕地、播种、田间管理，成熟后分头采收。这样，大片土地只有一个犁沟。统一与分头行动相结合，不仅节省了成本，也保持了大家的积极性。

一年后，万亩“双高”示范田小麦增产65万公斤，玉米增产110万公斤。

…………

小院不仅成了师生们的根据地，也是老乡们串门最多的地方。

曹国鑫的爱人经常给他寄生活和学习用品，可寄到村里，没有具体地址。于是，大家就想着给小院起一个名字。

曹国鑫最先想到了老师们，他们可都是农学界的专家，就叫“专家大院”吧。张宏彦说，咱们是来推广农业科技的，不如叫“科技大院”。李晓林说，还是不够低调，不如就叫“科技小院”吧。

“科技小院，这个名字好！”张福锁一锤定音。

王庄村历史上是重碱区。上世纪七十年代，该村在县里工作的党员王怀义，回村任党支部书记，跟着专家治碱。这些年，如何提高农民收入成为新课题。于是，他三番五次上门求教中国农大专家。王怀义的儿子在外地工作，宅院经常空置。他就腾出来，作为科技小院，供专家长期使用。

2011年3月，23岁的黄志坚来到了王庄村。

黄志坚是广东佛山人，刚刚考上研究生。从南方到北方，生活和气候都有诸多不适应，但他还是住进小院，开始了与这片陌生土地的全面融合。

春暖花开，浇小麦返青水是头等大事，可黄志坚不让浇，也不让施肥。

过去，村民种小麦，习惯浇五水：上冻水、返青水、拔节水、扬花水、灌浆水。黄志坚的意见，大部分群众都不采纳，尽管春寒料峭，仍是裹着大衣，踩着泥水，把地浇透。

王怀义组织了几户，硬着头皮没有浇水施肥，直到过了清明节，黄志坚才通知浇地。少施一次肥、少浇一遍水的小麦，明显瘦弱，能行吗？这几户人家心里打鼓。

不久，情况出现反转。早浇水施肥的地块，灌浆时节出现了倒伏；延迟水肥的地块则小麦整壮、颗粒饱满。收麦时，少浇水施肥的地块，产量反而上升了。

刚开始，黄志坚说粤普，群众说土话，互相听不懂。他就把技术要领写下来，请王怀义用大喇叭广播。不久，人熟了，双方都能听懂了，黄志坚就把大喇叭从村办公室搬到了科技小院，利用晚上和吃饭时间讲解科技知识。在田间地头，他还制作了展板，让群众无论到哪里，都能听到、看到新的、实用的生产技术。

半年后，黄志坚与全村人都成了朋友。

后来，因为学习和生活需要，黄志坚离开了王庄村。但这个科技小院还在，而且越来越红火。农大师生们不但推广了水肥后移技术，还为每一块土地进行营养状况“体检”，根据种植作物的需求调配施肥，让农作物更好地成长。

大河道乡后老营村，是一个西瓜种植专业村。但由于连年种植，重茬严重，导致产量降低、品质下滑。在村党支部书记的请求下，李晓林的研究生黄成东和李宝深住进了小村。

他们住下后，开始深入研究西瓜重茬原理，分析土壤营养结构。春天，两个研究生在小院里搭起一个塑料棚，种植黑籽南瓜和西瓜。待两种瓜苗都长出几个叶片后，剪去南瓜茎叶，将西瓜苗嫁接上去。很快，两者浑然一体。但大部分乡亲对这样的“花招”不以为意：“南瓜根上种西瓜？没听说过！”

夏季到了，西瓜成熟。两相对比，差距巨大——按照小院技术种出来的西瓜，个大瓤红，甜度更上一层楼。

这一下子，乡亲们都惊叹了，服气了。

接着，他们又对群众探索出的“小麦+西瓜+玉米”间作套种模式进行改良。改良后的套种模式，可以在不影响小麦和玉米产量的情况下，多收一季西瓜。后老营村和周边村，西瓜种植迅速发展到1.5万多亩。

前衙村种植葡萄40多年了，虽然种植时间长，但一直是传统管理，产量不高，葡萄园经常出现烂果、裂果、大小粒不均匀等现象。2018年3月，中国农业大学2017级硕士研究生王晓奕住进了该村的科技小院。

王晓奕自筹2000元，承包了村民1.3亩葡萄园。每天清晨，王晓奕都会骑着电动三轮车，到葡萄园里劳作，研究葡萄生长各个时期的管理需要、营养需求、病虫害防治。

“春天风特别刺骨，干一会儿又开始出汗，衣服怎么穿都不对；夏天热，钻进不透风的葡萄园里抹芽、疏果疏粒、套袋……套50个袋，浑身就湿透了。”王晓奕在日志中写道。

早晨5点，开始干活；9点，阳光强烈了，就回去整理种植中遇到的问题，形成文本，还要查文献、请教老师；下午4点以后，又要回到地里劳作。晚上，继续研究资料，写日志，向老师汇报。

一年之后，一整套技术成熟了，还探索出水肥一体化在小农户地块上使用的可行性，葡萄的产量和质量都有了保证。

2022年2月，硕士研究生张桂花入驻前衙科技小院。由于上一年遭遇大雨，葡萄歉收。张桂花发现，村里大部分是树龄大、经济效益低的品种，她决心借此时机，带领村民种植附加值高的新品种。

张桂花和师兄一起前往辽宁营口、河北邢台等地，学习阳光玫瑰种植技术，从浇水施肥，到剪枝插枝、抹芽疏果……每一步注意事项都记下来，拍成视频，教给种植户。当年，引进的阳光玫瑰，平均每亩增收万元以上。

他们对村里的土壤进行样本采集、检测分析，根据土壤特征为种植葡萄的农户提供技术支持。同时，还尝试引进了“蓝宝石”“红巴拉多”等葡萄新品种……

依托中国农业大学这个平台，师生们把国内外农业生产的最新信息和技术，持续引进曲周。

他们提出的“三密一疏”小麦耕作模式，配合北斗导航无人驾驶技术，使小麦亩均增产50公斤；通过无人机红外线检测，了解不同地块的营养情况；联合村民创办了多个配肥中心，一粒粒复合肥像一个个黑色药丸子，为土地“包治百病”；还大力推广耐密高产优良品种应用技术、增密晚收高产栽培技术、秸秆还田和土壤培肥技术……

几年来，科技小院先后创新集成技术16项，引进新型农业机械13种，基本实现粮食生产的全程机械化。全新的理念，从方方面面改变着农民传统的生产习惯和方式。

科技小院，也是一种集人才培养、科技创新、社会服务于一体的研究生培养模式。

最初，中国农大资源与环境学院的硕士研究生学习时间是两年。在课堂上学习半年，在科技小院待一年零两个月，再用几个月写论文、找工作。但是这样时间短，达不到预期目标。于是，学期调整为三年。

这样，研究生入学，理论学习半年之后，在导师指导下，在科技小院里边学习边实践，与农民生活在一起，面对现实问题，解决现实问题，把论文写在大地上。

时光荏苒。从合作治碱到共建科技小院，转眼间，中国农大与曲周的校地合作已经50年了。

曲周科技小院成功后，中国农大又先后在吉林梨树县、黑龙江建三江垦区等地建设科技小院，研究玉米、小麦和水稻的高产、高效推广问题，在广东徐闻县建设“菠萝小院”，在广西隆安县建设“香蕉小院”……目前，中国农大已在24个省区市的91个县市区旗建立了139个科技小院。

2022年，教育部、农业农村部、中国科协联合发文，决定推广科技小院研究生培养模式，助力乡村人才振兴。

科技和农业，校园和乡村，相互携手，双向奔赴，正在大地上孕育更多惊喜。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2023年10月18日 19 版）

(责编：李依环、李昉)

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