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退休教师“返校”见证百年业绩：青葱老照片、师徒结对引发“回忆杀”

2023年10月18日08:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：退休教师“返校”见证百年业绩：青葱老照片、师徒结对引发“回忆杀”

　　 “青春靓丽的高中生物学科刘梅舒、满头黑发的初中数学学科王湘庆、活泼可爱的信息技术学科张俊馨……行拜师礼……”10月17日，在天津市第二南开学校百年校庆仪式上，一组三十年前意气风发、风华正茂的青葱老照片引发台下阵阵掌声。同时，刚步入三尺讲台的新老师拜师坚守教育生涯数载的老教师的“师徒结对”现场也引发许多退休老教师的一片“回忆杀”。

　　天津市第二南开学校百年校庆仪式上，现场举行“师徒结对”。　刘俊苍 摄

　　“今天重返校园，这一切感觉熟悉又陌生，熟悉的是阳光可爱的孩子和美丽校园，陌生的是这些年学校在教学设施、教育理念的巨大进步。”已从天津市第二南开学校退休近二十年的教师赵汝生如是说。赵汝生退休前是该校语文学科特级教师，多年担任学校教务主任工作。

　　赵汝生告诉记者，他们教书那个年代，只重视文化知识教育，教学形式相对单一。现在学校在提高文化教学的基础上还特别重视素质教育、注重学生的全面成长，这些更有助于孩子们未来的发展。

　　天津市第二南开学校百年校庆仪式上，现场播放一组三十年前意气风发、风华正茂的青葱老照片。　刘俊苍 摄

　　该校高一新生李闻阳说，通过跟老校友老教师的交流，更加深刻体会到学校“允公允能，日新月异”的校训和“开放·民主·超越”的校风。无数前辈以奋进担当，让天津市第二南开学校的校名，在神州大地上熠熠生辉。在校学习的他们，定当接过榜样的接力棒，同百年第二南开学校一道，实现新的跨越。

　　退休教师赵汝生与第二南开学校在校师生交流并接受媒体采访。 刘文 摄

　　新百年、再出发。面向未来，天津市第二南开学校校长孙茁表示，号召全体二南开人在下一个百年，为党育人、为国育才，培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，同时祝愿二南开的明天更加美好！(刘俊苍 刘文)

(责编：郝孟佳、李昉)

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