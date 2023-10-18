10月18日，武汉体育学院迎来70周年校庆。建校以来，武汉体育学院始终坚持立德树人根本任务，扎根中国大地办好体育教育。

打造强磁场

1953年，新中国成立初期，带着“发展体育运动，增强人民体质”的使命，中南体育学院应运而生。1955年，学校迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。建校初期，学校广纳名师，一批国内体育界的知名人士在此传道授业。近年来，学校坚持人才强校战略，加大高层次人才引育力度，人才聚集效应日渐凸显，2023年，成功引进百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家1人，培育国家重大人才计划青年项目人选2人，实现了国家级高层次人才历史性突破，形成了一支以领军人才为中心、骨干教师为主体、优秀青年教师为支撑的高水平师资队伍，为学校发展提供了有力的人才支撑。

聚焦“双一流”

学校体育学历史积淀厚重，是全国最早拥有本、硕、博一体化培养体系的体育院校之一。在全国第四轮学科评估中，学校体育学一级学科是湖北省属高校中唯一进入A类的学科；在全国第五轮学科评估中再获提档升级。2018年，学校入选湖北省“双一流”建设高校名单，体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”名单。2022年，学校体育学入选“湖北省属高校一流学科建设学科”。学校获国家体育总局“第29届奥运会科研攻关与科技服务协作奖”；《武汉体育学院学报》为国家社科基金资助期刊、教育部“名栏建设”入选期刊、四大核心期刊方阵期刊，并获中国高校百佳科技期刊奖、全国高校社科精品期刊奖等诸多荣誉。

服务大战略

70年来，学校瞄准国家战略需求，主动对接教育强国、体育强国、健康中国等国家战略，在科研攻关、技术开发、服务社会等方面形成自己的优势和特色。成立国际体操学院、亚洲体操培训中心以及中国水上运动学院、中国铁人三项学院、中国拳击学院、中国健美健身学院等专项学院。积极参加奥运会备战工作，参与北京冬奥高性能比赛服研发项目；参与共建华中地区训练损伤与运动康复研究中心和江欣苑社区运动健康中心；发挥智库作用，服务青少年体育、体育行业标准等战略研究、战略规划制订50余项；成立国内首家中华体育精神研究院，组织整理总结武当武术国际标准化套路，面向国内外传播推广。2011年，第二届全国智力运动会在此举办；2019年，学校承办第七届世界军人运动会拳击比赛。

铸就新辉煌

70年来，学校培养输送了一大批优秀的运动健儿，他们坚持“为国争光、艰苦奋斗、顽强拼搏、追求卓越”，累计在世界三大体育赛事上获得金牌160枚、银牌40枚、铜牌47枚（其中东京奥运会上获3金5银1铜）。在第31届世界大学生夏季运动会上，学校学生取得8金2银4铜的优异成绩。在刚刚结束的杭州第19届亚运会上，学校29名运动健儿参赛，取得27金7银3铜的历史最好成绩。1990年，学校被国家体育总局（原国家体委）授予“体育事业贡献奖”；2023年，武汉体育学院附属竞技体育学校获批国家体育总局“国家重点高水平体育后备人才基地（2021—2024）”，全民科学健身科普基地入选首批国家体育科普基地名单。

70年来，武汉体育学院踔厉奋发、勇毅前行，已经发展成为一所具有光荣办学历史、鲜明办学特色、辉煌办学成就的体育大学，为中国体育教育和湖北高等教育作出了重要贡献。

迈上新征程，学校将继往开来、赓续荣光，为加快建设中国前列、世界一流应用研究型体育大学，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

数据来源：武汉体育学院

《 人民日报 》（ 2023年10月18日 15 版）

(责编：李依环、李昉)