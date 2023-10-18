赵汉斌

原标题：2023年云南省创新创业大赛决赛在昆明举行

17日至18日，由云南省科技厅主办的“彩云汇”创新创业大赛暨2023年云南省创新创业大赛决赛在昆明举行。318家企业从1230家省内外报名企业中脱颖而出晋级决赛，其中省内企业222家，省外企业96家。

本届大赛以“创新引领·科技强滇”为主题，以全新的赛制搭建云南最大科技企业孵化器，围绕产业赋能、企业培育、人才项目双招双引、产学研交流及科技成果落地转化等核心功能，引导更多社会资源助力创新创业，打造系列品牌配套服务活动，实现“彩云汇”由赛事品牌向科创品牌的升级。

云南省科技厅高新处相关负责人介绍，大赛一大亮点是首次走出云南到省外办赛，增设上海、深圳及云端赛区，面向全国开展项目征集。自今年5月启动以来，宣传覆盖全国各主要城市，并在上海、深圳、成都、西安等地及线上举行16场大赛报名宣讲会，共有12万余人次参与，吸引来自七个领域的1230家企业报名参赛，其中省外企业521家，参赛企业同比增长30%。

大赛邀请省内外140余位专家及投资人担纲项目评委，增设伯乐奖，充分激发各方荐才的积极性；增设大学生专项组，增加大学生参赛名额和获奖数量。除赛事颁发奖金，云南省科技厅及各州市还将为获奖落地企业提供多维度政策支持，形成大赛创新人才及项目聚合的“引擎”。（记者赵汉斌）

(责编：李依环、李昉)