杨立轩 陈斐仪

图为小演员在2023年汕头市国庆巡游活动中表演英歌舞对打。

杨舒佳摄

近日，来自泰国的300多名青少年来到广东汕头，学中文、访高校、逛景点、感受非遗文化，开启了一趟特别的寻根之旅。

沉浸式体验潮汕文化

10月10日上午，由中国侨联主办，广东省侨联、汕头市侨联承办的“根在祖国 情系家乡”2023年中国寻根之旅夏令营（广东汕头营）在汕头小公园开埠区开营。30名泰国华裔师生从这里开启为期10天的潮汕寻根之旅。

开营仪式上，一段热闹的潮州大锣鼓表演让泰国师生感受到汕头的热情。随后，泰国师生在导游的带领下，参观汕头开埠历史陈列馆、汕头侨批文物馆、蔡楚生电影史迹馆等地，沉浸式走读汕头历史，感受百载商埠、潮人故里的厚重底蕴。

带队老师王丽婉平时在泰国的学校教中文。对她来说，此次汕头之旅也是寻根之旅。

“我的祖上是潮汕人。此次来潮汕，父亲希望我能看看祖辈的祠堂和牌位，亲身感受祖辈生活的土地。”王丽婉说，在参观了侨批文物馆和汕头开埠历史陈列馆后，她被祖先漂洋过海的创业历史所吸引，也为侨胞心系祖国和家乡的深情所感动。

“我的曾祖母是汕头人，所以我想来汕头体验潮汕文化。”15岁的泰国女生张丽林尝试用中文表达了自己参加夏令营的目的。

据了解，在夏令营中，泰国师生除了学习中文、剪纸、书法等中国传统文化外，还将学习潮汕地方特色文化，包括潮汕话、潮汕工夫茶、侨批、英歌舞、潮菜、潮剧等特色课程。

汕头市侨联副主席刘心耿表示，这些青少年虽然生于海外，但与我们血脉相连、同根同源、同文同宗。寻根之旅能让青少年近距离体会中华文化和潮汕文化的内涵和精髓，体验侨乡汕头的风土人情，体悟先辈勇于拼搏的精神。希望将来这群华裔青少年能成为推动中泰交流合作的友好使者。

走进高校学中文

近日，汕头大学东海岸校区也迎来一批泰国客人。10月8日至20日，汕头大学联合泰国泰中华文教育基金会举办2023“中华传统文化体验”夏令营，来自泰国各地的284名青少年与带队老师齐聚汕头，共同感受潮汕文化的古韵今辉。

汕头是全国知名侨乡，夏令营的行程围绕“侨”而展开。在校园内，师生们学习普通话及潮汕方言日常用语；在校园外，“寻根”是此次行程的重头戏。

连日来，师生们参访樟林古港与陈慈黉故居，体验南澳岛生态文化，参观小公园文化街区和潮汕历史文化博览中心，观摩体验潮剧、潮绣、潮菜、潮阳剪纸、英歌舞和工夫茶艺等潮汕非遗文化，感受潮汕地区优秀传统文化的魅力。此外，他们还参观了华侨经济文化试验区，了解中国电商发展现状，触摸中国经济发展脉搏。

“这次来汕头大学参加夏令营，我提高了中文水平，更多地了解了中华文化。”赵云龙是泰国罗勇公立光华学校的一名学生。他表示，在此次行程中，他不仅学习了潮汕话，还参观了汕头很多地方，无论美景还是美食都让他非常难忘，“我喜欢这里的环境和美食，今后有机会我还会来这里。”

据了解，作为本次夏令营的主办单位，汕头大学始终致力于为海外华文教育事业发展贡献力量。主办方表示，希望通过此次活动，进一步增加泰国师生对汕头的认识，提升潮汕文化的国际影响力。同时，希望学生们借此机会提高中文水平，增长见识，回去后成为潮汕文化和中华文化的传播者。

（来源：中国侨网）

(责编：李昉、李依环)