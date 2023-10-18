原标题：以数字体育助力学生健康成长

第十九届亚运会在杭州落下帷幕，数字科技让世界共享亚运精彩，完美展示了运动健儿的个性和风采。人民健康是社会主义现代化的重要标志。习近平总书记曾深刻指出：“从体育强国到健康中国，人民的健康、人民的体质、人民的幸福，都是一脉相承的。”青少年健康事关国家未来和民族希望，增强体质健康，是促进青少年健康全面发展的基础。数字时代，以数字技术改进体育教育方式，能够帮助学校优化体育教育策略、拓展体育教育技术手段，也能为家长开展学生健康体能管理提供先进的理念与数据支撑。

打造数字体育教学模式，让学生对自身健康有“数”。数字体育是什么？针对学生的数字体育，是指通过融合传统体育教育与数字技术，以运动伴生数据赋能体育参与、技能习得、运动保护的体育教育新样态。其优势在于更加有效地帮助学生塑造良好体质、精准培养个性化运动技能、科学提升个体健康管理能力，还能以寓教于乐的方式培养学生的团队合作能力，树立数字时代的审美观、价值观。数字体育教学需要以体育数字交互课程作为资源支撑。体育数字交互课程是将体育内容和数字技术融合交互的课程新形态，是数字体育教育和训练的课程新形式。数字交互课程具有趣味性、娱乐性，核心是通过体育资源数字化来构建情景式、交互式、实时反馈的运动训练场景，实时全量采集运动伴生数据并对其进行分析应用，支持个性化的按需锻炼，帮助学生更好地理解和掌握体育知识与技能。对于不同年龄段的学生，可以利用数字化体育设施制作数字交互课程，通过对训练过程数据的分析及评价，了解个体及整体学生的身体素质水平，制定出有针对性的体育教学计划。

打造数字体育评价模式，让学生对体育目标有“数”。将适合中小学生的传统运动项目进行数字化处理，以《国家学生体质健康标准》为依据，可以根据中小学生力量、耐力、柔韧、灵敏、速度等身体素质的发育特点，为学生选择适合的运动项目，制定个性化的运动方案，进行个性化体育锻炼。借助数字手段做好运动负荷检测，对健康体适能作出科学评估，有利于解决学校、家长对于运动安全性的后顾之忧。具体而言，监测运动负荷指标，把握好脉搏、心率、心脏恢复率，能够对身体状况进行有“数”掌握，合理规划运动强度。数字技术还可应用于推动体育考试模式创新。近年来，体育成绩纳入中考是考试制度创新和体育模式改进的关键一步。利用数字技术对学生的体育学习进行全过程记录，做到对每个学生健康数据的把握和引导，将过程性评价与结果性评价相结合，兼顾考评的基础性、过程性和选择性，可以实现育人和选拔内在统一的体育考试机制创新。

打造体育大数据挖掘模式，让政府和学校对体育人才培养有“数”。体育大数据既包括学生基础的生理数据、身体素质数据、体质监测数据等，也包括全量的运动伴生数据。通过体育大数据的分析应用，让学生、家长、学校、政府成为有“数”的人。数字体育可帮助教育者实时掌握体育教学效果并及时予以改进，教育计划和政策制定者可以在真实数据的基础上更为准确客观地掌握学生的体质健康状况和体育学习状况，从而作出更为科学高效的决策。通过体育大数据挖掘分析，还可以精准发现更多潜质优秀、具有特长天赋的学生，为体育后备人才培养提供依据；同时探索数字体育教育新规律，引导学生体育从更高、更快、更强的个体竞争走向高质量的科学健身、社会交往、团队合作。

（作者：杨玉春，系北京师范大学教育学部副教授）

(责编：李昉、李依环)