人民网北京10月17日电 （记者孙竞）为进一步加大产教融合力度，创新人才培养模式，推动期货服务实体经济高质量发展，期货产教融合联盟成立大会暨期货教育30年发展论坛日前在京召开。

北京市委常委、市委教育工委书记游钧指出，产教融合是教育、科技、人才协同发展的生动实践，是推动高等教育高质量发展的必由之路，也是教育强国建设的重要内容。联盟各单位要聚焦国家重大战略和首都发展需要，汇聚首都教育、科技、人才资源，携手打造期货业的聚集地，培育科研成果转化的孵化器，形成产教融合推动区域经济发展的加速器，不断增强我国期货行业综合实力和国际影响力。

中国高等教育学会副会长张大良表示，培养时代“高精尖”期货行业人才，对服务实体经济高质量发展、推动高等教育高质量发展、助力中国式现代化建设具有重要意义。未来，要坚持立德树人，扎根中国大地办好期货教育；要坚持深化产教融合，打造期货人才自主培养新高地；要坚持学科交叉融合，推进数字赋能期货教育创新，探索建立和完善适应国家发展和社会现实需求的育人体系。

教育部高等教育司副司长武世兴指出，面对新形势新任务，高校期货教育要主动对标中央要求，主动对表时代需求，加快改革创新，大力提升期货人才自主培养质量，在加快培养期货领域拔尖创新人才、探索构建期货领域自主知识体系、深化产教融合协同育人、以数字化构建期货教育新形态等方面持续发力。

北京物资学院党委书记、首届联盟理事长吴惠介绍，成立联盟旨在构筑一个产教融合发展平台，发挥联盟跨界融合、资源汇聚优势，促进期货教育与行业发展同向同行、同生共荣，打造“全主体融入”“全要素融合”“全链条融通”的期货行业可持续发展新生态。联盟成立后，将通过校企、校产、校际合作，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素精准对接，探索产学研深度融合的期货人才培养新模式，持续提升人才培养质量，助力行业高质量发展。

论坛还设置了期货企业家座谈会和产教融合沙龙两个平行论坛，与会嘉宾围绕“路通天下 大运之城——北京城市副中心期货产业发展展望”“新时代期货产教深度融合——模式与路径”“高水平应用型期货人才培养——经验与对策”三个话题展开交流，为行业发展及创新育人模式建言献策，分享实践智慧。

(责编：郝孟佳、熊旭)