人民网北京10月17日电 近日，由西北政法大学、陕西省延安精神研究会、延安市融媒体中心共同主办的《黄河大合唱》大型音乐会在延安大剧院上演。音乐会以“共建红色平台、共育红色人才、共谱红色未来”为主题，用红色育人树起陕西招牌，让文艺党课焕发时代光彩。西北政法大学200余名师生、校友共同参演，吸引了1000多名观众到场观看。

西北政法大学党委副书记、校长范九利介绍，此次以专场音乐会的方式，对经典红色文艺作品《黄河大合唱》进行呈现，是一次别开生面且意义重大的“红色育人”尝试。“对于西北政法大学来说，这是一次寻根之旅，也是加油之旅，更是宣誓之旅。”“这场音乐会可以说是一场精美的红色视觉盛宴，一幅生动的文艺党史画卷，也是全校师生一次深刻的‘思政金课’。”

当晚音乐会上，除《黄河大合唱》外，《白毛女》《山丹丹花开红艳艳》《万泉河水》等熟悉的红色文艺曲目轮番上演，西北政法大学师生合唱的《陕北公学校歌》《西北政法大学校歌》让陕北公学的精神与传统在歌声中得以继承和发扬。

“我们的生活天天向上，我们的前途万丈光芒”，不少观众情难自抑、激动高歌。音乐会在凝结了爱国之声、人民之心、民族之魂的《歌唱祖国》合唱中落下帷幕。（李昉、宦佳）

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