人民网北京10月17日电 （记者郝孟佳）在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕前夕，“一带一路”语言教育文化组织联盟成立大会于16日在北京举行。该联盟是由中国日报社发起，海内外语言、教育、文化组织共同参与组建的跨地区、跨语种、开放型语言文化国际合作机制。

“一带一路”语言教育文化组织联盟成立大会。主办方供图

中国日报社社长兼总编辑曲莹璞表示，期待各成员单位以语言互通推进文明交流，构筑共建“一带一路”国家民心相通之桥；以教育开放拓宽合作路径，打牢共建“一带一路”行稳致远之基；以青年交流续写千年友谊，凝聚共建“一带一路”高质量发展的青春之力。

教育部副部长王光彦在致辞中指出，语言是人类文明的载体，是促进人文交流、文化交融、民心相通的纽带。中国将进一步深化与共建“一带一路”国家的务实合作，大力弘扬全人类共同价值，为增进人民相互理解、深化文明交流互鉴作出新的更大贡献。

国家发展和改革委员会“一带一路”建设促进中心主任翟东升表示，语言教育文化国际合作在共建“一带一路”中发挥着独特而重要的作用。“一带一路”语言教育文化组织联盟为中外语言、教育、文化界搭建起沟通交流的平台，必将给高质量共建“一带一路”注入强劲新活力。他建议，联盟要深化交流合作，厚植共建“一带一路”民意基础；加强人才培养，为共建“一带一路”提供有力的人才支撑；发挥示范引领作用，使联盟持续做大做强。

大会还发布了《“一带一路”语言教育文化组织联盟首届理事会议北京共识》（以下简称《共识》）。《共识》指出，十年来，共建“一带一路”国家语言教育文化组织间的交流合作蓬勃发展，推动了不同文明的汇聚、融通与发展。随着“一带一路”新的“黄金十年”开启，语言文化在推进民心相通、文明发展和社会进步中的作用将更加凸显。《共识》强调，联盟成员将采取一致行动，构建语言文化共同体，搭建语言服务平台，举办学术活动，开展学术交流，组织教师培训，推动人文交流，为推动“一带一路”民心相通与互联互通，构建人类命运共同体作出贡献。

“一带一路”语言教育文化组织联盟官方网站于当日正式上线。网站目前以中、英文两个语言版本呈现，将及时发布联盟相关信息。

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