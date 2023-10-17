原标题：共青团“千校万岗”2024届首场线下招聘会在沪举办 吸引7000余大学生求职

由共青团中央主办的“千校万岗”2024届首场线下招聘会暨“大学生就业引航活动季”启动活动16日在上海举办。

10月16日，由团中央主办的“千校万岗”2024届首场线下招聘会暨“大学生就业引航活动季”启动活动在上海举办。图为招聘会现场。中新网记者殷立勤 摄

本次招聘会是共青团服务2024届毕业生的首场线下招聘会，共有318家企业参与，吸引上海市50余所高校的7000余名大学生参加。活动现场，“大学生就业引航活动季”启动，5位青年就业典型分享就业选择、讲述奋斗故事，上海市各高校500余名学生现场聆听。

本次招聘会是共青团服务2024届毕业生的首场线下招聘会，吸引上海市50余所高校的7000余名大学生参加。 中新网记者殷立勤 摄

活动指出，共青团把促进大学生就业作为主责主业，深入推进“共青团促进大学生就业行动”，努力为党和国家就业工作大局作出贡献。当代大学生要立足本职岗位，积极投身中国式现代化建设，在科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务、卫国戍边等各领域各方面工作中争当排头兵和生力军。各级团组织要积极回应大学生就业的所需所急所盼，继续以一般院校低收入家庭学生为重点，夯实举措、务实推进，用心用情用力帮助大学生就业。希望社会各界继续关注、大力支持青年就业工作，共同助推大学生实现高质量充分就业。

一直以来，团上海市委致力于打造服务大学生就业“一会一网”平台，常年动态举办上海共青团“千校万岗·就业有位来”高校毕业生网络招聘会，建设“一校一分站”，精准匹配全市各高校的学科专业和毕业生求职需求，全年累计访问人次超60万、累计点击量超1000万，超过14万名毕业生在线投递简历。

16日，共青团“千校万岗”2024届首场线下招聘会在上海举办，共有318家企业参与，吸引上海市50余所高校的7000余名大学生参加。 中新网记者殷立勤 摄

据悉，共青团将于10月至12月集中开展“大学生就业引航活动季”，组织开展“就业传帮带·师兄师姐面对面”主题团日活动、“就业大讲堂·青年榜样进校园”主题宣讲、“就业加油站·引航作品云展播”宣传展示和“全国大学生就业引航员”寻访活动，引导大学生树立正确就业观念，努力在各个领域脚踏实地、作出贡献。同时，共青团将继续深入推进“千校万岗”2024届秋季招聘工作，举办“央企云招聘”“就业有位来”“青联/青企协直播送岗位”等系列招聘活动。 (记者 许婧)

(责编：郝孟佳、孙竞)