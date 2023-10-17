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“文化悦老”传递温情

魏楠楠
2023年10月17日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，江苏省南京秦淮老年大学举行开学典礼。缴纳两三百元学费，学员们就可以从昆曲、古典舞、书法等近50门课程中任选一门。同时，“村部开班、免费教学”的扬州市邗江区蒋王街道悦来村老年大学也迎来秋季开学。

　　衡量一座城市的文明程度，既要看公共建筑，也要看公共事业，比如要看有多少适合老年人的公共文化服务。近年来，江苏省多地探索创新老年文化服务事业，文化养老服务朝着精细化、适老化、常态化发展。南京图书馆安排专门经费，为所有进馆老年读者购买意外伤害险；南京金陵老年大学不断改进课程设置，使之标准化、规范化、制度化；苏州工业园区设立“移动图书馆”，使老年阅读更方便自由……这些养老服务创新实践，努力在每一个精细处丰富适老服务，传递浓浓温情。

　　文化养老服务不仅能“悦老”，还对传承中华优秀传统文化、助力乡村文化振兴大有裨益。南京市华侨路街道龙蟠里社区内的“夕阳欢乐吧”，有一个由“银发族”组建的“昆曲昆歌兴趣团”，老年人在学习艺术的同时，也在为传播中华优秀传统文化作贡献。射阳经济开发区老干部积极发挥自身力量、开展志愿服务，比如为农民进行技能培训，帮助青年农民创业，助力乡村振兴……老有所学、老有所乐、老有所教，老年人在悦己的过程中，发挥余热，实现老有所为。

　　“文化悦老”要注重与时俱进。养老事业的发展，是社会文明程度的重要标志。健全完善文化养老服务只有进行时，没有完成时。要在文化养老服务中强化数字化教学和帮扶，帮助老年人填平“数字鸿沟”。从云参观、云逛展到云看戏、云听课，数字文化服务拓展了“文化悦老”新路径。同时，养老服务要注重吸纳更多人员参与、丰富活动项目，一方面要不断充实人才力量，有效支持老年群体学习；另一方面，应多渠道开辟活动资源，增设文化内容，为老年人张扬个性、愉悦精神提供更多选择，让老年人的生活更加丰富多彩。

　　（摘编自《新华日报》，原题为《让“文化悦老”绘就最美夕阳红》）

　　《 人民日报 》（ 2023年10月17日 09 版）

(责编：李昉、孙竞)

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