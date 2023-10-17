原标题：打造特色“第二课堂”

无论是白天还是夜晚，湖南财政经济学院校园里随处可见正在跑步、打球的学生，大家三五成群，结队锻炼，挥汗如雨。

“作为一所财经特色鲜明的应用型本科院校，同时也是湖南省高校大学体育改革试点学校，学校倾力打造体育教育优质名片。”该校体育学院院长刘伟说，自2016年起该校便着力于“大学体育课程俱乐部制”改革，经过几年实践，形成了“体育基础课+体育俱乐部+体质健康测试+校园百公里跑”的课内课程模式和“体育活动+运动竞赛”的课外体育课程模式。课堂教学设置了初级、中级、高级三个层次的俱乐部，学生依据兴趣自主选择上课时间、上课教师、运动项目，通过考核确定是否进入中、高级俱乐部；课外体育课程则主要通过举办体育活动、运动竞赛来激发学生参与体育运动的兴趣，活跃校园体育文化。

记者了解到，该校体育俱乐部开设了三大球、女子防身术、瑜伽、棒垒球、攀岩、健身塑形、飞盘等19个项目，并考虑到学生身体差异性，特别开设了体育保健课程，以适应各类学生的需要。该校体育学院副院长齐立斌表示，学校开设这些项目的初衷是以学生为本，将学生运动兴趣与学校休闲体育专业办学特色相结合，让学生在兴趣的引领下锻炼学习，效果会事半功倍。

体育运动无时无处不在，这是该校打造特色“第二课堂”，不断健全五育并举人才培养体系的一个缩影。“2019年，学校在大学生中开展劳动教育，设立‘劳动教育’必修课程。除公益劳动外，全日制大学生需集中参加劳动教育课28学时，计1学分。”该校党委副书记苏玲说。

近年来，湖南财政经济学院参加“学雷锋”活动30000余人次，参加大学生暑期“三下乡”等实践活动10000余人次，参加青年志愿者活动10000余人次，参加区域化党建志愿服务5000余人次。新建成的“雷锋学院”获批湖南省第二批学雷锋活动示范点，建成社会实践服务点50余个。该校大学生参加创新创业类竞赛活动3000余人次，在创新创业类竞赛中获奖200余项。通过创新创业大赛，学生就业热情和就业能力得到提升，毕业生得到用人单位高度评价。

“将德育融入教学、科研、管理和服务各个环节，构建了理论课堂、实践课堂、网络课堂深度融合的德育课程体系；增加美育学分，成立了大学生合唱团、舞蹈队、民乐队等，把舞台变成课堂，保证所有在校生至少参加一次艺术实践活动，至少培养一门艺术爱好……”该校党委书记杨兰英说，“‘第二课堂’既是课堂学习的有益补充，也是大学生走向社会的好渠道。学校健全五育并举人才培养体系，打造特色‘第二课堂’，就是要为学生全面发展打下坚实基础。”

（记者 龙军 禹爱华）

(责编：李昉、孙竞)