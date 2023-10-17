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壮心不已，到边疆讲台躬耕圆梦

2023年10月17日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：壮心不已，到边疆讲台躬耕圆梦

　　2021年5月4日，赵铁锁为喀什大学马克思主义学院开授“青年马克思主义学者”专题辅导讲座。受访者供图

　　 当了一辈子大学老师的赵铁锁教授没想到，能在退休后获得参加如此高级别会议的机会——9月9日，作为南开大学马克思主义学院原院长、喀什大学银龄教师的他，应邀参加了在人民大会堂召开的全国优秀教师代表座谈会。“我由衷感到，这既是对我52年从事思政教学工作的肯定，又是对我退而不休，投身西部支教计划，坚持做银龄教师的嘉许。”

　　 当初去新疆支教时，很多朋友都不理解。“这么大岁数了，为啥还要去西部教书呢？”这个问题，赵铁锁在最近几年经常被问到。

　　 其实，答案就藏在他的“职业梦想”中。

　　 2021年6月，赵铁锁从南开大学教学岗位彻底退了下来。“那段时间，我颇为遗憾，因为此时距我‘从教50年的教师梦’仅差8个月。”然而不久后，他得知教育部出台过《高校银龄教师支援西部计划》。“要是可以去西部支教，就能延续自己的职业生涯了。”对此，他非常兴奋：“圆梦的机会终于来了！”

　　 “虽然当时已年满70周岁，但我还是毅然报名、积极申请，最终获得批准。”于是，当年10月，赵铁锁便从地处渤海之滨的南开大学，跨越八千里来到紧邻帕米尔高原的喀什大学，成为一名银龄教师，继续从事高校思想政治理论课教育教学工作。

　　 第一年“被感动”、第二年“担责任”，两年支教生活，给他带来不同的收获和愈加深刻的体悟。

　　 2021年，喀什大学有近3万名学生，而专任教师不足2000人，马克思主义学院思政课教师还不到40人。赵铁锁发现，面对繁重的教学工作，喀大老师们几乎已处于“超负荷”的工作状态，“教学之外，他们还要做许多社会工作，如全面管理、照护在校大学生的日常生活，定期、不定期地深入学校附近的农民群众中开展‘访（民情）惠（民生）聚（民心）’以及‘结对认亲、帮扶致富’等公益活动。老师们始终兢兢业业、毫无怨言。”喀大教师们所做的点点滴滴，赵铁锁看在眼里，一直被感动、激励着。

　　 喀什大学地处南疆西部的边远地区，再加上各种教学资源短缺，青年教师教学经验和科研成果普遍不足，教学水平和科研能力亟待提高。帮助他们努力提升、突破，成为银龄教师必须承担的责任与使命。从2005年开始，南开大学对口支援喀什大学。退休前，赵铁锁一直没有机会去喀什大学支教。在成为银龄教师后，赵铁锁反复对自己说，一定要为喀大的学科发展尽己所能、多作贡献。

　　 “喀大最大的办学困难是师资短缺，银龄教师成为学校办学的重要依靠，被各学院视为教学骨干并委以重任。我每学期一周要上8至12节课，尽最大努力根据学生实际水平、运用当地特色案例把思政课讲准、讲深、讲透、讲活、讲明白，做到课堂教学富有吸引力、感染力和实效性。”为了帮助喀大中青年教师提高教学科研水平，赵铁锁从备课、讲课、合作发表论文等多方面予以悉心指导。在他的辅导和帮助下，学校多位中青年教师在自治区级教学基本功大赛上表现优异，先后获得了四个二、三等奖，实现了喀什大学历史上“零的突破”。看着学科专业在一点点进步，赵铁锁喜在心里。

　　 工作不止于此。作为喀大教学督导，赵铁锁多次参与制定学校思政课课程设置与教学水平提升方案，对外聘教师的评估与管理、青年教师岗前培训与普通话水平等工作提出建议，其中有许多已被采纳落实。

　　 到了喀大之后，赵铁锁还发现，喀大马克思主义学院图书资料存在较大缺口。于是他便利用假期回家探亲的机会，把自己保存多年且市面上稀有的近300册专业书籍挑选出来、整理好，捐给了学院资料室。

　　 此外，秉承南开大学“知中国，服务中国”的办学理念，赵铁锁还走出喀大校园，到当地多个单位开展党史教育等各类主题的理论宣讲。2023年7月，赵铁锁被喀什大学党委授予“喀什大学优秀共产党员”称号。“从‘圆梦’到‘担责’，我深深体会到‘在援疆实践中发挥余热，丰富生活，实现价值，升华境界’的幸福。”他深情地说。

　　 作为银龄教师群体的一员，赵铁锁始终在思考一个问题：如何让银龄教师发挥更大的作用？对此，他在扎实调研的基础上提出了建议——受援学校应根据校院两级学科建设和发展规划，提出具体翔实的银龄教师需求方案，支援学校则依据需求方案有针对性地选派对应学科的银龄教师，精准匹配双方人才供需，避免人力资源浪费。

　　 “受援学校还应以院系为单位为银龄教师制定目标明确、具体可行的支教任务，除基本授课任务外，还可制定‘一对N’的‘传帮带’计划，助力提升受援学校青年教师的教学科研水平，使这项政策发挥‘桥梁功效’和‘造血功能’，既能解决现实困难，也着眼于受援学校的长远发展。”他强调。

　　 （记者 杨飒 通讯员 聂一丹）

(责编：李昉、孙竞)

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