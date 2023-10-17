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国家图书馆：让文化典籍“飞”入千家万户

2023年10月17日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：国家图书馆：让文化典籍“飞”入千家万户

不久前的“双节”假期，国家图书馆成为很多人的好去处。置身于卷帙浩繁之中，精神文化需求得以满足的同时，人们也被其各项成果所折服。

国家图书馆是国家级公共文化服务机构，同时，还履行着国家文献信息资源总库、国家古籍保护中心、国家典籍博物馆等职能。国家图书馆馆藏宏富，拥有敦煌遗书、赵城金藏、《永乐大典》、文津阁《四库全书》“四大专藏”，是全世界汉文古籍、甲骨、敦煌文献收藏最多的机构，金石拓片、古代舆图、少数民族图籍的数量全国领先，名人手稿、革命历史文献、家谱、地方志等特色馆藏久负盛名，馆藏文献超过4300万册件，并以每年近百万册件的速度增长。获取知识信息也好，享受文化休闲也罢，国家图书馆为人们提供了一个多元文化空间。

这里还有内容丰富的数字资源。打开国家图书馆的官方网页就会发现，在“中华古籍资源库”中，不用登录就可以全文阅读超过10.3万部的古籍影像资源。包含文学、历史、自然科学等优秀图书以及部分优质网文在内超过10万册的现当代中文电子图书供读者免费阅读。此外，这里还收藏了丰富的音像制品、电子期刊等。从传统到现代，从华夏大地到世界各国，国家图书馆的浩瀚馆藏，记录了时代风貌。

近年来，在传承中华优秀传统文化、促进公共文化服务体系建设中，国家图书馆也走出了独具特色的发展之路。

今年年初，国家图书馆联合北京大学数字人文研究中心等单位研发的《永乐大典》高清影像数据库及《国家珍贵古籍名录》知识库发布上线，为读者探索和了解经典古籍提供了重要途径。通过互联网，人们可以领略其“芳容”，实现沉浸式观看和学习。借助社会力量，以数字化为创新手段保存、流传珍贵古籍，成为国家图书馆发展的一个重要方向。

国家图书馆不断加大投入，积极开展古籍数字化和资源开放共享工作。无论是“中华传统文化百部经典VR作品”等一系列新型古籍阅读产品，还是“《古籍寻游记》VR展览”中的殷墟甲骨、居延汉简、敦煌遗书、明清档案等优质专题，抑或是“中华古籍资源库”中“数字古籍”“数字方志”“碑帖菁华”“哈佛大学哈佛燕京图书馆藏古籍善本”等珍贵特色古籍资源库……当文化典藏与数字技术相遇，原本“养在深闺人未识”的珍贵古籍实现活化，走入了千家万户，也让经典永续流传。

为更好服务大众、服务社会，国家图书馆还策划举办了多项有热度、有温度的创新性服务项目，主动贴近读者，营造全民阅读的良好氛围：“文津讲坛”“国图讲坛”“中国典籍与文化”等系列讲座为读者奉上一场场文化盛宴；“国家图书馆精品大展”“国家珍贵古籍特展”“中国记忆非遗项目系列展”等大型公益性展览让读者流连其间，感受书籍的力量；“中华传统晒书大会”系列活动以及新春文化大礼包等更是提高了受众的参与度，不断扩大读者群体。

传承与发展并重，颜值与实力并存，国家图书馆守正创新，更好践行着保护古籍、传承文明、服务社会的使命与责任。如今，已经114岁的国家图书馆成为新晋“打卡地”，其知晓度、美誉度不断提升的同时，也必将为中华民族文化以及人类文明的传承和传播作出重要贡献。

（光明网记者 王营）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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