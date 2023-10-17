原标题：“医教研产”一体化促成都未来医学城“蝶变”

图为入驻成都未来医学城的王书琦团队成员开展类器官检测。王玉丫摄

10月11日，成都东部新区的未来医学城，凉风习习。科研人员武国华正乘电梯前往未来医学城的13楼休息区，这是她每天上午固定的休息时间。

武国华来自未来医学城首批入驻4个科学家团队之一的王书琦团队。被问及为何选择入驻未来医学城，四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心特聘研究员王书琦表示：“这里优美的自然风光和良好的科研环境是吸引我们入驻的重要原因。”

未来医学城坐落于成都三岔湖东南侧，拥有规划面积14.79平方公里。未来医学城将“老年病、高原病”等重大疾病临床需求和高性能医疗器械创新紧密结合，以临床医疗应用为创新原点，构建“医教研产”一体化创新发展体系。

目前，未来医学城的国家医学中心已达到“拿地即开工”的条件；天府锦城实验室（未来医学城）已投入使用；四川大学华西东部医院一区一批次（现代国际急诊急救中心1号楼）主体已封顶。

未来医学城如何实现“医教研产”一体化发展？未来医学城为科学家团队开展技术研发、实现成果落地等提供了哪些支持？近日，记者前往未来医学城进行了探访。

畅通成果转化渠道

四川大学华西医院生物治疗国家重点实验室研究员、博士生导师，天府锦城实验室（未来医学城）首批入驻科学家耿佳告诉记者：“在未来医学城中开展研发、进行成果转化的最大优势，是这里‘医教研产’一体化的发展体系。该体系助力实现科学研究、人才培养、成果转化、产品生产、医院应用，放眼全世界也十分少见。”

“从打通‘高校学术论文到企业产品孵化’关键环节，到与相关企业开展联合攻关，再到医院对成果进行临床评价，都能便捷地在园区内完成。这是未来医学城独一无二的优势，也是吸引我入驻的最大原因。”耿佳补充道。

当前，耿佳团队有5名成员常驻未来医学城，主攻生物传感及创新诊断领域研究，已研发出全球首创小体积便携式药物检测仪器。其依托创新生物传感技术，能一次性完成用药检测的现场实施。“目前，我们已经完成了设备工程开发，正在进行临床前研究，希望能尽快和相关企业合作，进行临床试验并开展临床应用。”耿佳说。

记者了解到，为了全方位打造最适宜科学家创新创业的良好环境，未来医学城以成果转化落地为服务目标，在专业空间、功能平台、政策导向等方面为科研团队提供帮助。同时，未来医学城打通科学家前沿研究、概念验证、临床试验、注册报证、创业销售全流程，构建创新创业全生态服务体系。

布局前沿医学赛道

今年3月，成都国际生物芯片产业建圈强链发展论坛在未来医学城举行。论坛邀请科学家及行业大咖，结合未来医学城“医教研产”一体化发展规划及战略资源，探讨相关领域研发、转化、审批、生产、销售各环节问题。

王书琦表示：“生物芯片作为一种先进的、大规模高通量检测技术，在药物筛选和疾病诊断方面发挥举足轻重的作用，是当今十分重要且具有战略意义的前沿高新技术。”

拥有20位科研人员的王书琦团队目前正主攻这一方面的研究。“我们将病人的肿瘤组织取出后，通过体外微环境的重建，把肿瘤组织在体外培养，再加入不同药物，观察实际治疗效果，以期实现精准治疗。”王书琦说。

作为第一家入驻未来医学城的科学家团队，王书琦团队在未来医学城开展研发获得了许多支持。“实验室研究需要一些重资产的大型设备。这对于包括我们在内的许多研发团队来说都是一个很重的负担。而未来医学城在这方面做好了充分的准备，为入驻的科研团队打造了实验所需的公共技术平台。这一举措将大大减轻团队的资金压力。”王书琦表示。

从计划实施总投资281亿元的项目、到天府锦城实验室（未来医学城）完成首批科学家团队及平台入驻、再到四川大学华西东部医院及先进医疗成果转化中心开工……不到2年时间，未来医学城构建的全国首个“医疗+产业+消费”融合创新发展模式已进入“蝶变”阶段。下一步，该园区将聚焦招商引智、建圈强链，深化与四川大学、四川大学华西医院等单位的合作，打通高校、科研机构和企业之间的创新转化通道，进一步促进生命健康领域创新链与产业链的深度融合。

（陈 科 实习记者 李诏宇）

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