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宋树祥：实现高等教育与现代化建设同频共振

2023年10月17日08:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网沈阳10月17日电 （记者许珺）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。广西师范大学党委常委、副校长宋树祥出席圆桌论坛并发言。

广西师范大学党委常委、副校长宋树祥出席圆桌论坛并发言。

广西师范大学党委常委、副校长宋树祥出席圆桌论坛并发言。

宋树祥表示，高等教育作为教育、科技、人才三位一体的结合点，对于推动高质量发展的倍增效应有着重要作用。从国家层面来讲，要准确切合国家发展战略全局要求。高等院校应心怀“国之大者”，加快建设对接区域优势产业及战略性新兴产业发展的学科，建设一批产教融合创新平台，激发“政、产、学、用”等多方活力，实现高等教育与现代化建设的同频共振。从社会层面来说，高校应主动适应新发展格局的形势变化。以立德树人为根本任务，以为党育人、为国育才为根本目标，以服务中华民族伟大复兴为重要使命，努力增强国家核心竞争力，打造世界重要教育中心。从高校自身的层面上，要坚持创新驱动学校高质量发展。高校要把加快“双一流”建设作为重中之重，主动适应知识生产模式变革和产业变革的趋势，积极适应数字时代的新要求，调整优化学科结构，促进学科交叉融合，不断优化学科专业结构、科研组织结构、人才培养结构和内部治理结构等，将教育、科技、人才三大要素有机融合在一起，发挥深度协同功效。

拔尖人才的培养需要多方面、多层次、多体系的教育。宋树祥介绍，广西师范大学地处西部，学校厚植家国情怀，为党育人、为国育才，坚守师范底色，培养更多愿意扎根边疆、服务边疆的拔尖人才。学校打造“金专”专业，优师强师，着力培养未来卓越教师，注重科教融合育人，构建多维度阶梯式实践教学体系，扩大师范生招生比例等，筑牢强师根基。

近年来，广西师范大学全面实施“独秀学生培养计划2.0”，开展卓越人才培养模式改革。建设创新创业精英班、卓越科学家班，卓越教师班等，构筑拔尖人才培养的绿色通道。此外，广西师范大学高度重视学生的创新精神和创新能力培养，推进创新创业教育与师范教育、专业教育、思政教育、科学研究、产业变革等深度融合，通过课程建设体系化、师资培养多元化、创业实践基地化、创业竞赛系统化、创业活动品牌化和双创资源平台化等实现创新创业教育“六化提升”。

高校如何营造良好创新生态，更好地激发知识、人才、技术等各类创新要素的澎湃活力？宋树祥认为，可以从三个方面来来考虑：一是坚持立德树人，深化全员育人实践。二是聚焦基础研究，强化有组织科研。三是多措集聚力量，释放人才创新活力。“大学要坚持‘人才强校’战略，探索和实践‘人才特区’建设模式，‘筑巢引凤’引进国内外高端人才和创新团队。”

(责编：郝孟佳、熊旭)

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