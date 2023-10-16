人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

这所大学迎118周年校庆 全校吃上校长研发的小麦“花式”馒头

2023年10月16日18:14 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京10月16日电 在校庆118周年之际，中国农业大学今天为全校学生提供免费校庆餐，将学校研制出的小麦新品种研磨成粉，从学校鸡泽实验站运送到校，制作成各式各样的“花式”馒头，不仅科技含量满满，更是满足了学生们的味蕾。

小麦”花式馒头“。中国农业大学供图

小麦”花式馒头“。中国农业大学供图

据悉，此次用于制作校庆馒头的小麦品种“农大753”来自中国农业大学校长孙其信团队，是通过常规和分子育种相结合的途径，最新选育的“高产、优质、强筋”小麦品种。与以往优质小麦品种相比，该品种实现产量、品质和抗性的协同改良，打破了以往品种优质不高产、优质不抗病和品质不稳定的瓶颈。

记者了解到，近年来，该团队在优质高产高抗小麦资源鉴定、基因挖掘、分子机制解析、分子育种等方面取得了系列创新成果，还培育了以优质强筋小麦为代表的“农大761”“农大179”“农大3753”等系列品种，累计科技成果转化经费1000余万元，目前正在大面积推广应用。

校庆日当天，除了校长“严选”，学校还为师生精心设计了118种免费营养套餐，包括”松鼠鱼“”天高海阔凭鱼跃“”花开富贵虾“等。（李依环、实习生萧丹妮）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部