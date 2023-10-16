人民网北京10月16日电 在校庆118周年之际，中国农业大学今天为全校学生提供免费校庆餐，将学校研制出的小麦新品种研磨成粉，从学校鸡泽实验站运送到校，制作成各式各样的“花式”馒头，不仅科技含量满满，更是满足了学生们的味蕾。

小麦”花式馒头“。中国农业大学供图

据悉，此次用于制作校庆馒头的小麦品种“农大753”来自中国农业大学校长孙其信团队，是通过常规和分子育种相结合的途径，最新选育的“高产、优质、强筋”小麦品种。与以往优质小麦品种相比，该品种实现产量、品质和抗性的协同改良，打破了以往品种优质不高产、优质不抗病和品质不稳定的瓶颈。

记者了解到，近年来，该团队在优质高产高抗小麦资源鉴定、基因挖掘、分子机制解析、分子育种等方面取得了系列创新成果，还培育了以优质强筋小麦为代表的“农大761”“农大179”“农大3753”等系列品种，累计科技成果转化经费1000余万元，目前正在大面积推广应用。

校庆日当天，除了校长“严选”，学校还为师生精心设计了118种免费营养套餐，包括”松鼠鱼“”天高海阔凭鱼跃“”花开富贵虾“等。（李依环、实习生萧丹妮）

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