大会现场。同济大学供图

人民网北京10月16日电 同济大学汽车学院学科建设研讨暨建院20周年大会14日在嘉定校区举行，来自30余所高校的师生以及海内外校友代表600余人现场参会。

同济大学汽车专业设立于1988年，汽车学院成立于2002年。作为上海国际汽车城科学研究与人才培养核心功能的重要承载体，致力于建设成为国内新能源汽车、智能汽车和空气动力学科学研究、技术开发与人才培养高地，并形成了汽车工程、车用能源与动力、汽车电子与智能等特色方向，全面提升汽车产业卓越工程师的自主培养质量。

中国科学技术协会主席、同济大学原校长、汽车学院首任院长万钢出席大会并作特邀报告。万钢指出，同济大学汽车学院要不断凝聚共识，持续加强科技创新，深化以对欧、对德为特色的国际合作与交流，推动学科创新发展；要持续加强学科交叉，优化产教融合，建设新型车辆工程学科和育人体系；要统筹推进新能源汽车、智能网联交通等创新平台，加快动力电池体系、新型底盘架构、智能驾驶系统、氢能和燃料电池等关键技术突破，为推动我国乃至全球汽车产业转型升级培养输出高层次人才，为实现碳达峰、碳中和目标作出同济汽车人应有的贡献。

同济大学党委书记方守恩在致辞中表示，汽车学院成立20年来，全力打造国内新能源汽车、智能网联汽车和空气动力学有关学科人才培养、科学研究和技术开发高地，为中国汽车产业崛起贡献了智慧和力量。当前，物联网、大数据、人工智能、新能源等技术正在推动汽车产业快速发展，同济大学的相关学科要围绕国家重大战略和经济社会需求，围绕未来汽车产业发展，加强基础研究、应用研究和工程实践，为推动未来汽车产业发展、新一代交通基础设施构建贡献更大力量。

同济大学校长郑庆华在主持报告时表示，汽车学院20年的发展历程，是同济人“与祖国同行、以科教济世”的生动写照。新时代赋予新的使命任务，学校将不断完善汽车学院学科建设与人才培养体系，推进高水平科技自立自强，奋力谱写新时代同济汽车学科高质量发展的新篇章。

会上，中国工程院院士、中国汽车工程学会理事长李骏，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋分别致辞，寄语学院继往开来，持续推进智能型新能源汽车人才培养和关键核心技术创新，续写建设中国式现代化汽车强国的时代华章。

同济大学汽车学院院长张立军以《交叉融合 协同创新 笃行致远 追求卓越 全面推进同济大学汽车学科高质量发展》为题作了学科发展报告。他表示，学院将继续紧密对接汽车强国重大战略，把握汽车行业未来发展趋势，努力把学院建设成为培养汽车强国栋梁精英的摇篮和打造战略科技力量的高地。

当天，同济大学汽车学院还举办了汽车行业创新人才培养高峰论坛、同济大学校友会汽车学院分会第二届会员代表大会、同济汽车创业者联盟大会。（李依环、实习生徐纪雪）

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